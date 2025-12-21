السعودية: دفع رواتب العمالة المنزلية إلكترونياً 1 يناير

كما أشارت الوزارة إلى أن تحويل الرواتب يجب أن يتم عبر القنوات المعتمدة للعمال المشمولين بنظام حماية الأجور. أما بالنسبة لأولئك الذين لا يشملهم النظام، يمكن دفع الأجور والمستحقات نقدًا أو بشيك مع توثيق كتابي، أو من خلال بطاقة الراتب، ما لم يطلب العامل الدفع إلى حساب مصرفي محدد.