السعودية: خطة مرورية شاملة لإدارة حشود المعتمرين بالمسجد الحرام

خلال شهر رمضان المبارك، تلاحظ السلطات السعودية زيادة حادة في أعداد المعتمرين. ولإدارة الحشود والازدحام المحيط بالمسجد الحرام، نفذت السلطات إجراءات للتحكم في حركة المرور ومسارات مخصصة للمشاة فقط في المنطقة المركزية.

قال مسؤولون إن أعداد الزوار في المسجد الحرام وساحاته وطرق الوصول إليه تتزايد لعدة ساعات قبل أوقات الصلاة وأثناءها وبعدها. وهذا يدفع السلطات إلى تنظيم حركة المركبات وخدمات النقل لضمان سلامة المشاة وسلاسة تدفق الحشود.

في المنطقة المركزية، توجد مسارات مخصصة للمشاة، ويُحظر على المركبات دخولها لفترات طويلة حول أوقات الصلاة. كما يُمنع دخول الدراجات النارية والهوائية غير المصرح بها إلى المنطقة، وتخضع المركبات المتوقفة في أماكن تؤثر على سلامة المشاة للسحب والمخالفات المرورية.