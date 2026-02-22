السعودية: خطة مرورية شاملة لإدارة حشود المعتمرين بالمسجد الحرام

خلال شهر رمضان المبارك، تلاحظ السلطات السعودية زيادة حادة في أعداد المعتمرين. ولإدارة الحشود والازدحام المحيط بالمسجد الحرام، نفذت السلطات إجراءات للتحكم في حركة المرور ومسارات مخصصة للمشاة فقط في المنطقة المركزية.
قال مسؤولون إن أعداد الزوار في المسجد الحرام وساحاته وطرق الوصول إليه تتزايد لعدة ساعات قبل أوقات الصلاة وأثناءها وبعدها. وهذا يدفع السلطات إلى تنظيم حركة المركبات وخدمات النقل لضمان سلامة المشاة وسلاسة تدفق الحشود.
في المنطقة المركزية، توجد مسارات مخصصة للمشاة، ويُحظر على المركبات دخولها لفترات طويلة حول أوقات الصلاة. كما يُمنع دخول الدراجات النارية والهوائية غير المصرح بها إلى المنطقة، وتخضع المركبات المتوقفة في أماكن تؤثر على سلامة المشاة للسحب والمخالفات المرورية.
يتم تنظيم نقل المصلين عبر الحافلات العامة من مطار الملك عبد العزيز الدولي ومن 14 منطقة انتظار مخصصة، منها تسع داخل العاصمة المقدسة وخمس على الطرق المؤدية إليها. ويتم توجيه المصلين الذين لا يستطيعون الوصول إلى المسجد الحرام أو ساحاته الخارجية خلال أوقات الذروة إلى المساجد القريبة وقاعات الصلاة المجهزة.
تم تخصيص منطقة المطاف (المنطقة الرخامية البيضاء المفتوحة المحيطة بالكعبة مباشرة) حصريًا للمعتمرين طوال اليوم لضمان أداء المناسك بأمان.
أصدرت السلطات إجراءات مفصلة للوصول والنقل والسلامة لضمان أداء العمرة بأمان.
الوصول إلى المسجد الحرام
تشهد الطرق المؤدية إلى المسجد الحرام ازدحامًا شديدًا للمشاة لساعات حول أوقات الصلاة.
يتم تنظيم الدخول إلى مناطق الصلاة باستخدام لافتات مضيئة عند مداخل المسجد:
— الأخضر يشير إلى توفر مساحة.
— الأحمر يشير إلى امتلاء السعة ومنع الدخول.
يوجه أفراد الأمن المصلين إلى مناطق الصلاة والطواف والسعي المتاحة في جميع الطوابق والساحات.
حافلات النقل العام من المطار ومناطق وقوف السيارات المخصصة.
خدمة قطار الحرمين إلى محطة الرصيفة بمكة المكرمة.
خدمات النقل المكوكية بين مناطق وقوف السيارات ومحطات النقل المركزية.
سيارات الأجرة، تخضع لضوابط سلامة المشاة.
المشي من الأحياء المركزية والمناطق المجاورة.
يمكن استخدام المركبات الخاصة من قبل السائقين غير المحرمين فقط، مع مراعاة تعليمات المرور في الموقع.
مواقف داخلية
طريق الأمير متعب
الجمرات
كدي
الرصيفة
الزاهر
دقم الوبر
مواقف خارجية
النوارية
طريق جدة السريع
الليث
الهدا
الشرائع
تمتلئ أماكن الصلاة مبكرًا، خاصة لصلاة الجمعة والمغرب والعشاء والتراويح والتهجد في العشر الأواخر من رمضان.
يُطلب من المصلين التوجه إلى الساحات المتاحة والمناطق المخصصة حسب التوجيهات.
يجب أن يتبع التحرك عبر أبواب المسجد اللافتات الإرشادية.
يُمنع التجمع في الممرات والطرق والساحات.
الطابق الأرضي مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة، باستثناء منطقة المطاف.
تتوفر عربات كهربائية في الطابق الأول للمعتمرين الذين يحتاجون إليها.
يجب على مستخدمي العربات أداء الطواف فيها.
تصاريح العمرة إلزامية للمصلين، وتحظى مسارات المشاة بالأولوية على المركبات في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام.
يُطلب من السائقين المحرمين ركن سياراتهم في مناطق وقوف السيارات المخصصة عند مداخل المدينة ومواصلة رحلتهم باستخدام وسائل النقل العام، بينما تخضع المركبات التي تعيق سلامة المشاة للإزالة.
تمنع السلطات حمل الأسلحة أو الأدوات الحادة، وكذلك التدخين أو البيع أو التسول أو جمع التبرعات داخل المسجد وساحاته.
لا يُسمح بالدراجات النارية والهوائية في المناطق المركزية أو المخصصة للمشاة، ويُحظر إحضار الأمتعة أو تخزينها أو تركها في المسجد أو ساحاته.
يُحظر العبث بالسلالم المتحركة أو معدات السلامة أو التركيبات الكهربائية، وكذلك اصطحاب الأطفال إلى المناطق المزدحمة. لا يُسمح بأي عمل يعطل المصلين أو يعرض السلامة للخطر أو يتداخل مع أداء الصلاة أو الطواف أو السع’ي.