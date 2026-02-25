السعودية توقف 3 شركات لخدمات العمرة بسبب مخالفات سكنية

أفادت وسائل إعلام محلية أن وزارة الحج والعمرة قامت بتعليق عمل ثلاث شركات لتقديم خدمات العمرة.
وجاء قرار تعليق هذه الشركات بعد أن رصدت السلطات مخالفات شملت التقاعس عن توفير خدمات السكن للمعتمرين.
وذكرت الوزارة أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الوكلاء الخارجيين المتعاقدين مع الشركات المتورطة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتم توجيه الشركات المخالفة بشكل فوري لتأمين سكن لجميع المعتمرين المتضررين، مع اتخاذ تدابير تصحيحية بموجب الإطار التنظيمي المعتمد لحماية حقوق المعتمرين ومنع تكرار ذلك.
وحذرت الوزارة من أنها لن تتهاون مع أي تقصير أو إخلال بالالتزامات التعاقدية، مؤكدة أن حقوق وسلامة معتمري بيت الله الحرام تظل أولوية قصوى. كما حثت جميع مزودي خدمات العمرة على الامتثال الكامل للأنظمة المعتمدة والوفاء بالتزاماتهم التعاقدية.