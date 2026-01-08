"السعودية" تُوسع شبكتها في الهند وتُدرج وجهةً سابعةً لها

ستصبح المدينة الساحلية في كيرالا الوجهة السابعة لـ "السعودية" في الهند، إلى جانب بنغالورو، ومومباي، وكوتشي، ودلهي، وحيدر أباد، ولوكنو. وقالت الخطوط السعودية في بيان يوم الخميس إن هذه الإضافة تتماشى مع استراتيجيتها التوسعية للوصول إلى وجهات دولية جديدة، وربط العالم بالمملكة، وتحقيق الاستخدام الأمثل لأسطولها الحديث، وتعزيز تنافسيتها العالمية.