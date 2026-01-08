"السعودية" تُوسع شبكتها في الهند وتُدرج وجهةً سابعةً لها

سوف يحظى المسافرون من ولاية كيرالا الهندية إلى المملكة العربية السعودية قريباً بمزيد من خيارات الطيران؛ حيث أضافت "السعودية"، الناقل الوطني للمملكة، مدينة كوزيكود إلى شبكة رحلاتها الدولية المجدولة.
ستصبح المدينة الساحلية في كيرالا الوجهة السابعة لـ "السعودية" في الهند، إلى جانب بنغالورو، ومومباي، وكوتشي، ودلهي، وحيدر أباد، ولوكنو. وقالت الخطوط السعودية في بيان يوم الخميس إن هذه الإضافة تتماشى مع استراتيجيتها التوسعية للوصول إلى وجهات دولية جديدة، وربط العالم بالمملكة، وتحقيق الاستخدام الأمثل لأسطولها الحديث، وتعزيز تنافسيتها العالمية.
ستبدأ العمليات إلى كوزيكود في 1 فبراير 2026، بواقع ثماني رحلات أسبوعية في كل اتجاه بين مطار كوزيكود الدولي ومطار الملك خالد الدولي في الرياض.
الحجوزات متاحة الآن عبر موقع "السعودية" الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول. ويجري حالياً التنسيق مع سلطات المطار في كوزيكود لإنهاء كافة الترتيبات التشغيلية قبل موعد الإطلاق.
إن إضافة كوزيكود يعزز شبكة "السعودية" العالمية، التي تضم أكثر من 100 وجهة عبر أربع قارات، لخدمة قطاعات السياحة، وسفر الأعمال، ومواسم الحج والعمرة. وتُسير "السعودية" حالياً أكثر من 550 رحلة داخلية ودولية يومياً.