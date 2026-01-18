السعودية تنفذ أحكام القتل بحق 3 مدانين بالإرهاب

أعلنت وزارة الداخلية يوم الأحد 18 يناير، أن المملكة العربية السعودية نفذت أحكام الإعدام بحق ثلاثة رجال أدينوا بجرائم تتعلق بالإرهاب.
وكانت السلطات الأمنية قد ألقت القبض على المشتبه بهم عقب تحقيقات في أنشطتهم، وتمت إحالة القضية إلى محكمة مختصة، والتي أدانت الرجال الثلاثة وأصدرت بحقهم أحكاماً تعزيرية بالقتل وفقاً للقانون السعودي. وقد أيدت الجهات القضائية العليا هذه الأحكام لاحقاً، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.
وقالت الوزارة إن أحكام الإعدام نُفذت في مدينة الرياض يوم الأحد.
وفي بيانها، ذكرت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس التزام المملكة بالحفاظ على الأمن وإنفاذ القانون ضد الأعمال التي تهدد السلامة العامة، كما حذرت من أن أي شخص يتورط في جرائم مماثلة سيواجه العقوبة القصوى بموجب الشريعة الإسلامية.