السعودية تنفذ أحكام القتل بحق 3 مدانين بالإرهاب

وفي بيانها، ذكرت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس التزام المملكة بالحفاظ على الأمن وإنفاذ القانون ضد الأعمال التي تهدد السلامة العامة، كما حذرت من أن أي شخص يتورط في جرائم مماثلة سيواجه العقوبة القصوى بموجب الشريعة الإسلامية.