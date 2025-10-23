السعودية تنتصر لحقوق العمالة المنزلية: لا رسوم على الاستقدام والتصاريح

يحظر الآن على أصحاب العمل في المملكة العربية السعودية فرض أي رسوم على العمالة المنزلية، بما في ذلك تكاليف الاستقدام، ونفقات تصريح العمل، أو نقل الخدمة، أو رسوم تغيير المهنة.
وبحسب دليل حقوق وواجبات العمالة المنزلية الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وحصلت عليه "عكاظ"، فإن القواعد الجديدة تهدف إلى ضمان المعاملة العادلة والحماية للعاملين المنزليين في جميع أنحاء المملكة.
سيواجه أصحاب العمل المخالفون لهذه اللوائح غرامات تصل إلى 20 ألف ريال سعودي، وحظرًا لمدة ثلاث سنوات من استقدام العمالة المنزلية. وقد يواجه المخالفون المتكررون حظرًا دائمًا وعقوبات مضاعفة.
يضمن الدليل للعمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية بيئة عمل عادلة ومستقرة. وبموجب هذا الدليل، لا يحق لأصحاب العمل فرض رسوم على العمالة المنزلية مقابل الاستقدام أو النقل أو التصاريح، ويجب عليهم دفع أجورهم في مواعيدها المحددة بموجب العقد.
يحق للعمال الحصول على يوم راحة أسبوعي، وثماني ساعات راحة يوميًا على الأقل، وإجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر بعد عامين من الخدمة. كما يحصلون على تذكرة عودة مجانية إلى أوطانهم كل عامين، ومكافأة نهاية خدمة تعادل راتب شهر واحد بعد أربع سنوات، وإجازة مرضية تصل إلى 30 يومًا سنويًا مع تقرير طبي.
وفي خطوة تعزز الكرامة والاستقلال، تنص اللوائح صراحة على أنه لا يجوز لأصحاب العمل مصادرة جواز سفر العامل أو إقامته.
يُدرج الدليل مجموعة واسعة من الوظائف المنزلية المُعترف بها، بما في ذلك مدبرات المنازل، والسائقات الخاصات، وممرضات المنازل، والطهاة، والخياطين، والخدم، والمشرفين، ومديري المنازل. وتشمل الوظائف الأخرى المُعتمدة حراس المنازل، والمساعدين الشخصيين، والمزارعين، وأخصائيي العلاج الطبيعي، وصانعي القهوة المنزلية. ويمكن توسيع القائمة حسب الحاجة لتشمل مهنًا أخرى مُتعلقة بالأعمال المنزلية.
يُطلب من أصحاب العمل توقيع عقد عمل رسمي وفقًا لإرشادات الوزارة ويجب عليهم تقديم:
سكن مناسب ووجبات طعام (أو بدل بدل).
-الحصول على الرعاية الصحية والوثائق القانونية على نفقتهم الخاصة.
قدرة العمال على التواصل بشكل منتظم مع عائلاتهم.
بيئة عمل آمنة وخالية من المهام التي تشكل خطرا على الصحة أو تنتهك كرامة الإنسان.
ويوضح الدليل أيضًا مسؤوليات العامل المنزلي، بما في ذلك:
الحفاظ على السلوك اللائق والاحترام تجاه صاحب العمل والأسرة.
حماية الممتلكات المنزلية والحفاظ على سرية الأمور العائلية.
الامتناع عن الإساءة اللفظية أو الجسدية أو ترك العمل دون سبب مشروع.
- احترام القوانين والدين والعادات والقيم الاجتماعية السعودية.
وأكدت الهيئة أن الدليل الجديد ينبع من التزام المملكة العربية السعودية الراسخ بضمان العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية في جميع علاقات العمل. وأكدت الوزارة أنها تواصل تطوير سياسات تحمي حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية، مع تعزيز بيئة عمل مستقرة وأخلاقية.