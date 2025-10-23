السعودية تنتصر لحقوق العمالة المنزلية: لا رسوم على الاستقدام والتصاريح

يحق للعمال الحصول على يوم راحة أسبوعي، وثماني ساعات راحة يوميًا على الأقل، وإجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر بعد عامين من الخدمة. كما يحصلون على تذكرة عودة مجانية إلى أوطانهم كل عامين، ومكافأة نهاية خدمة تعادل راتب شهر واحد بعد أربع سنوات، وإجازة مرضية تصل إلى 30 يومًا سنويًا مع تقرير طبي.