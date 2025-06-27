السعودية تمنح زوارها مهلة 30 يوماً للمغادرة القانونية بمناسبة رأس السنة الهجرية

أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة جديدة بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، حيث تسمح لحاملي تأشيرات الزيارة منتهية الصلاحية، بكافة أنواعها، بمغادرة البلاد بشكل قانوني خلال مهلة 30 يوماً.
وأعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية عن تمديد فترة التمديد، لمدة 30 يوماً، اعتباراً من 1/1/1447هـ (27 يونيو 2025م). وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل المغادرة النهائية للأفراد الذين انتهت صلاحية تأشيرات زيارتهم.
للاستفادة من المبادرة، يجب على المتقدمين أولاً سداد أي رسوم وغرامات سارية وفقاً لما تقتضيه اللوائح الحالية.
وأوضحت المديرية أنه بإمكان المستحقين الاستفادة من هذه المبادرة من خلال تقديم طلب عبر خدمة "تواصل" على منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر".
ودعت الجهات المختصة كافة الزوار المعنيين إلى الاستفادة من هذه المبادرة بمناسبة رأس السنة الهجرية خلال الفترة المحددة.
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