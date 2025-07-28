السعودية تمدد مهلة السماح لحاملي تأشيرات الزيارة المنتهية 30 يوماً

أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية عن تمديد فترة التمديد، لمدة 30 يومًا، اعتبارًا من 1/2/1447هـ (26 يوليو 2025م). وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل المغادرة النهائية للأفراد الذين انتهت صلاحية تأشيرات زيارتهم.