السعودية تمدد مهلة السماح لحاملي تأشيرات الزيارة المنتهية 30 يوماً

مددت المملكة العربية السعودية فترة السماح التي أعلنت عنها في يونيو/حزيران الماضي ، للسماح لحاملي تأشيرات الزيارة منتهية الصلاحية - من جميع الأنواع - بفرصة لمغادرة البلاد بشكل قانوني.
أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية عن تمديد فترة التمديد، لمدة 30 يومًا، اعتبارًا من 1/2/1447هـ (26 يوليو 2025م). وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل المغادرة النهائية للأفراد الذين انتهت صلاحية تأشيرات زيارتهم.
أُطلقت هذه المبادرة الشهر الماضي بمناسبة رأس السنة الهجرية. وللاستفادة منها، يتعين على المتقدمين سداد أي رسوم أو غرامات مستحقة، وفقًا للأنظمة السارية.
وأوضحت المديرية أنه بإمكان المستحقين الاستفادة من هذه المبادرة من خلال تقديم طلب عبر خدمة "تواصل" على منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر".
وحثت السلطات كافة الزوار المتضررين على الاستفادة من المبادرة خلال الفترة المحددة.