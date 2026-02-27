السعودية تُقر ضوابط جديدة لبقاء مركبات "التعاون الخليجي" داخل أراضيها

أصبح الآن مسموحاً للمركبات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي بالبقاء في المملكة العربية السعودية لمدة 90 يوماً فقط، سواء كانت هذه المدة متصلة أو متفرقة — خلال السنة الواحدة (365 يوماً).