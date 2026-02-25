السعودية تفرض حظراً مؤقتاً على واردات الدواجن والبيض من 40 دولة

فرضت المملكة العربية السعودية حظراً كاملاً على واردات الدواجن والبيض من 40 دولة، بما في ذلك الهند وبريطانيا والصين، بسبب تفشي إنفلونزا الطيور شديدة الإمراض (HPAI).
في قائمة محدثة على موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية (SFDA)، ذكرت السلطات أن الحظر مؤقت. بعض الدول موجودة في القائمة منذ عام 2004.
تنتشر تفشيات أمراض الطيور، التي يسببها بشكل رئيسي إنفلونزا الطيور شديدة الإمراض (HPAI) H5N1، على نطاق واسع، وتؤثر على الطيور البرية والدواجن، ومؤخراً على الأبقار الحلوب. تم الإبلاغ عن حالات بشرية متفرقة، ولكن لم يتم رصد انتقال مستمر من إنسان إلى إنسان.
انتشر الوباء، الذي بدأ في عام 2021، إلى أكثر من 50 نوعاً من الثدييات، مما يعقد جهود الاحتواء التقليدية. تواصل سلطات الصحة العامة مراقبة أي تكيف محتمل مع البشر، على الرغم من أن الخطر العام يعتبر منخفضاً حالياً.
وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA) كذلك أن الحظر يستثني لحوم الدواجن والمنتجات التي تم معالجتها حرارياً أو بأي طريقة أخرى قادرة على القضاء على فيروس إنفلونزا الطيور/نيوكاسل، شريطة أن تتوافق مع المتطلبات الصحية والضوابط والمواصفات القياسية المعتمدة.
يجب إرفاق شهادة صحية تثبت أن المنتج قد تم معالجته حرارياً أو بأي طريقة أخرى قادرة على القضاء على الفيروس، صادرة عن السلطات الرسمية المختصة في البلد المصدر، دون الإخلال بالشرط الذي يقضي بأن يكون المنتج من منشأة معتمدة.
يشمل الحظر الكلي الدول الأربعين التالية: اليابان، كوريا الجنوبية، فيتنام، إندونيسيا، الصين، كمبوديا، لاوس، هونغ كونغ، كازاخستان، منغوليا، أذربيجان، بلغاريا، إيران، سلوفينيا، العراق، مصر، نيجيريا، الهند، النيجر، البوسنة والهرسك، أفغانستان، الكاميرون، السودان، بوركينا فاسو، صربيا، الجبل الأسود، جيبوتي، ساحل العاج، بريطانيا، بنغلاديش، ميانمار، نيبال، جنوب أفريقيا، المكسيك، كوريا الشمالية، ليبيا، فلسطين، تايوان، ألمانيا، غانا.
كما أظهرت القائمة أنه تم إصدار حظر جزئي على واردات الدواجن والبيض، يشمل مقاطعات ومدناً محددة في 16 دولة أخرى. تحقق من القائمة التالية:
نيو ساوث ويلز (أستراليا)
إميليا رومانيا (إيطاليا)
فينيتو (إيطاليا)
كولومبيا البريطانية (كندا)
أونتاريو (كندا)
المناطق البحرية (توغو)
تيمفو (بوتان)
تشوخ (بوتان)
سامدروب جونغخار (بوتان)
فورارلبرغ (النمسا)
بامبانغا (الفلبين)
نويفا إيسيجا (الفلبين)
كلنتن (ماليزيا)
صباح (ماليزيا)
إيتوري (الكونغو)
ماشونالاند الشرقية (زيمبابوي)
سايني ماراموريش (رومانيا)
ديلاوير (الولايات المتحدة)
كنتاكي (الولايات المتحدة)
مينيسوتا (الولايات المتحدة)
مازوفيا (بولندا)
فارمينسكو-مازورسكي (بولندا)
فيلكوبولسكي (بولندا)
بودلاسكي (بولندا)
وودج (بولندا)
جنوب الدنمارك (الدنمارك)
شمال الدنمارك (الدنمارك)
لوار أتلانتيك (فرنسا)