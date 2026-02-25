السعودية تفرض حظراً مؤقتاً على واردات الدواجن والبيض من 40 دولة

يشمل الحظر الكلي الدول الأربعين التالية: اليابان، كوريا الجنوبية، فيتنام، إندونيسيا، الصين، كمبوديا، لاوس، هونغ كونغ، كازاخستان، منغوليا، أذربيجان، بلغاريا، إيران، سلوفينيا، العراق، مصر، نيجيريا، الهند، النيجر، البوسنة والهرسك، أفغانستان، الكاميرون، السودان، بوركينا فاسو، صربيا، الجبل الأسود، جيبوتي، ساحل العاج، بريطانيا، بنغلاديش، ميانمار، نيبال، جنوب أفريقيا، المكسيك، كوريا الشمالية، ليبيا، فلسطين، تايوان، ألمانيا، غانا.