السعودية تغلق 5 مصانع لحوم ودواجن لتلوث بكتيري خطير

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية إنها أمرت بإغلاق خطوط الإنتاج في خمسة مصانع لمنتجات اللحوم والدواجن في السعودية بعد رصد حالات عدم التزام بلوائح الصحة العامة.

وكشفت عمليات التفتيش التي أجرتها الهيئة أن منتجات هذه المصانع تجاوزت الحدود الميكروبية لبكتيريا السالمونيلا والإشريكية القولونية، وفقاً للائحة القياسية المعتمدة (SFDA.FD/GSO 1016).

صرّحت الهيئة العامة للغذاء والدواء في بيان لها: "اعتُبرت هذه المخالفات خطيرةً نظرًا لأضرارها الجسيمة على المستهلكين، وخطرها المباشر على الصحة العامة، حيث تُعدّ هاتان البكتريتان من الأسباب الرئيسية للتسمم الغذائي. ويُشكّل هذا خرقًا واضحًا للقوانين واللوائح المتعلقة بالأغذية".

ولم تتوفر تفاصيل أخرى عن هذه المصانع على الفور.

يُشكل تلوث منتجات الدواجن واللحوم ببكتيريا الإشريكية القولونية والسالمونيلا خطرًا جسيمًا على الصحة العامة، إذ تُعدّ هاتان البكتريتان من الأسباب الرئيسية للأمراض المنقولة بالغذاء. وقد يؤدي هذا التلوث إلى تفشي حالات التسمم الغذائي.

وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها اتخذت كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشيرة إلى أن عقوبات مخالفة نظام الغذاء ولائحته التنفيذية تصل إلى السجن 10 سنوات، أو غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي، أو بهما معاً.

وأكدت الهيئة السعودية أنها تطبق سياسة عدم التسامح مطلقاً مع المخالفات المتعلقة بالأغذية، متعهدة بعدم التردد في تطبيق العقوبات الكاملة على المخالفين.

ودعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات تطال المنتجات الخاضعة لرقابة الهيئة عبر الخط الساخن الموحد 19999.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نصحت السلطات السعودية السكان بعدم تناول دجاج فرانكفورت من العلامة التجارية "التاروتي" بعد أن أكدت الاختبارات أن المنتج ملوث ببكتيريا المكورات العنقودية الذهبية، والتي يمكن أن تشكل مخاطر صحية خطيرة.

كما قامت السلطات بسحب المنتج من الأسواق وإيقاف خط الإنتاج بالمصنع.