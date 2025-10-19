السعودية تغلق 10 مكاتب استقدام لمخالفتها أنظمة العمل

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد رصدت الوزارة عدداً كبيراً من المخالفات، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق 37 مكتب استقدام. حيث تم إيقاف أنشطة عشرة مكاتب فوراً، وسحب تراخيص 27 مكتباً آخر بعد فشلها في معالجة المخالفات خلال المهلة المحددة وفق النظام.