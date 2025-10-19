السعودية تغلق 10 مكاتب استقدام لمخالفتها أنظمة العمل

أوقفت المملكة العربية السعودية عشرة مكاتب استقدام داخل المملكة بسبب ارتكابها العديد من المخالفات لأنظمة ولوائح الاستقدام وخدمات العمالة.
وأفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنها نفذت حملة تفتيش شاملة على مكاتب وشركات الاستقدام في مختلف أنحاء البلاد خلال الربع الثالث من عام 2025، وأعلنت نتائج الحملة يوم الأحد.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد رصدت الوزارة عدداً كبيراً من المخالفات، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق 37 مكتب استقدام. حيث تم إيقاف أنشطة عشرة مكاتب فوراً، وسحب تراخيص 27 مكتباً آخر بعد فشلها في معالجة المخالفات خلال المهلة المحددة وفق النظام.
وشملت الانتهاكات ما يلي:
المخالفات للقواعد التي تحكم أنشطة التوظيف وخدمات العمالة
التأخير في إعادة المبالغ المستحقة للعملاء
الفشل في معالجة شكاوى المستفيدين بشكل مناسب
ودعت الوزارة جميع الأفراد الراغبين في الاستفادة من خدمات مكاتب الاستقدام إلى استخدام منصة "مساند"، وهي المنصة الوطنية المعتمدة لتنظيم خدمات الاستقدام. ومن خلال هذه المنصة، يمكن للمستخدمين التواصل المباشر مع مقدمي الخدمات المعتمدين عبر الإنترنت، إضافةً إلى إمكانية التقييم والإبلاغ والمتابعة.
يمكن الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم 920002866 أو من خلال تطبيق مساند.