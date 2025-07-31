السعودية تُغلِق مصنع أغذية وتُوقف خطوط إنتاج وتحظر منتجات ملوثة

أوقفت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية (SFDA) الإنتاج في منشآت غذائية عدة، وأغلقت مصنعًا متخصصًا في الأطعمة المجمدة الجاهزة للتقديم. كما صادرت الهيئة جميع المنتجات بعد رصد مخالفات جسيمة تؤثر بشكل مباشر على سلامة المستهلك.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار برنامج الرقابة الاستباقية الذي تنفذه الهيئة لضمان التزام المنشآت باللوائح الفنية المعتمدة والحد من حالات التسمم الغذائي المحتملة. وقد تم رصد هذه المخالفات خلال حملات التفتيش التي أجريت الشهر الماضي.

شملت المخالفات، في مصنع لإنتاج المخللات والأطعمة الجاهزة للأكل، تدني متطلبات النظافة، وممارسات تشغيل غير صحية، وضعف أداء مسؤول السلامة. وقد وفّر هذا الإهمال بيئةً خصبة لنمو الميكروبات المسببة للأمراض مثل الليستيريا المستوحدة، والإشريكية القولونية، والسالمونيلا، والتي قد تُسبب تسممًا غذائيًا حادًا.

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مُنحت المنشأة مهلة لتصحيح المخالفات، وفقًا لأحكام المادة (١٢) من نظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨/٤/١٤٤٠هـ. إلا أنها لم تلتزم خلال المهلة المحددة، مما استدعى إيقاف جميع خطوط الإنتاج واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

كما رُصدت مخالفات متعددة في منشأة أخرى لإنتاج منتجات الدواجن الجاهزة، شملت تشغيل عمال دون تراخيص عمل سارية، وعدم حصولها على شهادة نظام إدارة سلامة الغذاء (HACCP)، وتخزين أغذية منتهية الصلاحية دون فصل أو تمييز، بالإضافة إلى استخدام أدوات ومعدات غير صالحة للاستخدام الغذائي، وظهور صدأ على الأسطح الملامسة للأغذية. وقد تم تغريمها بموجب المادة (20) من اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء، بالإضافة إلى إيقاف نشاطها جزئيًا لحين تصحيح الوضع.

وعلى نحو مماثل، أوقفت الهيئة 11 خط إنتاج في عدد من مصانع منتجات الألبان والمعجنات المجمدة، بعد أن كشفت الفحوصات المخبرية عن احتواء بعض المنتجات على ميكروبات مثل Clostridium perfringens، وهو ملوث شائع يرتبط بالتسمم الغذائي.

ألزمت الهيئة المنشآت المخالفة بتطبيق خطط تصحيحية محددة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، تشمل تحسين أنظمة الجودة، وتدريب العاملين، واستبدال المعدات غير المطابقة. وسيتم متابعة التزامها من خلال زيارات تفتيشية لاحقة.

وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن هذه الإجراءات تعكس سياسة الهيئة في منع الضرر قبل وقوعه، وأنها تستند إلى نظام سلامة الغذاء ولائحته التنفيذية، التي خولتها إجراءات صارمة لحماية الصحة العامة، بما في ذلك إيقاف النشاط التجاري أو السجن أو غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى التعاون في الإبلاغ عن أي منشآت غذائية مشبوهة عبر مركز الاتصال الموحد (19999)، مؤكدة أن سلامة الغذاء مسؤولية مشتركة تبدأ من الميدان وتنتهي عند مائدة المستهلك.