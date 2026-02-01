عالم

السعودية تعلق عمل 1800 وكالة سفر للعمرة لسوء الأداء

لن يتأثر الحجاج الذين يحملون تأشيرات صالحة أو حجوزات قائمة، وستستمر الخدمات دون انقطاع
المسلمون يصلون في المسجد الحرام

المسلمون يصلون في المسجد الحرام

اجانتا بول
تاريخ النشر

أعلنت وزارة الحج والعمرة يوم الأحد أن المملكة العربية السعودية علقت عقود 1800 وكالة سفر أجنبية، من أصل حوالي 5800 وكالة تعمل في قطاع العمرة.

منحت الوزارة الوكالات المتأثرة مهلة 10 أيام لمعالجة أوجه القصور التي تم العثور عليها خلال التقييم الدوري، والتي أظهرت قصوراً في الأداء وجودة الخدمة.

وفقاً للوزارة، ينطبق التعليق فقط على إصدار التأشيرات الجديدة وهو جزء من نهج تنظيمي لمساعدة الوكالات على معالجة المشكلات وتحسين الامتثال للمعايير المعتمدة. سيتم إعادة تفعيل العقود بمجرد استيفاء المتطلبات خلال فترة السماح.

ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

أكدت الوزارة أن الحجاج الذين يحملون تأشيرات صالحة أو حجوزات قائمة لن يتأثروا، وستستمر الخدمات دون انقطاع.

صرح المتحدث باسم الوزارة غسان النعيمي بأنه سيتم اتخاذ إجراءات تنظيمية ضد أي وكالة تفشل في تصحيح أوجه القصور لديها بحلول الموعد النهائي المحدد. وقال إن الوزارة ستواصل تطبيق أدوات المراقبة والتقييم لتعزيز موثوقية قطاع العمرة وحماية حقوق الحجاج'.

قواعد تأشيرة العمرة: تقارير تفيد بأن السعودية ستغير صلاحيتها قريباً ‘العمرة الآن بضغطة زر’: سكان الإمارات يرحبون بخدمة التأشيرات والحجوزات السعودية الجديدة عبر الإنترنت خدمة 'نسك العمرة' الجديدة في المملكة العربية السعودية لتبسيط التأشيرات للحجاج الدوليين

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com