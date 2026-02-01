السعودية تعلق عمل 1800 وكالة سفر للعمرة لسوء الأداء

أعلنت وزارة الحج والعمرة يوم الأحد أن المملكة العربية السعودية علقت عقود 1800 وكالة سفر أجنبية، من أصل حوالي 5800 وكالة تعمل في قطاع العمرة.
منحت الوزارة الوكالات المتأثرة مهلة 10 أيام لمعالجة أوجه القصور التي تم العثور عليها خلال التقييم الدوري، والتي أظهرت قصوراً في الأداء وجودة الخدمة.
وفقاً للوزارة، ينطبق التعليق فقط على إصدار التأشيرات الجديدة وهو جزء من نهج تنظيمي لمساعدة الوكالات على معالجة المشكلات وتحسين الامتثال للمعايير المعتمدة. سيتم إعادة تفعيل العقود بمجرد استيفاء المتطلبات خلال فترة السماح.
أكدت الوزارة أن الحجاج الذين يحملون تأشيرات صالحة أو حجوزات قائمة لن يتأثروا، وستستمر الخدمات دون انقطاع.
صرح المتحدث باسم الوزارة غسان النعيمي بأنه سيتم اتخاذ إجراءات تنظيمية ضد أي وكالة تفشل في تصحيح أوجه القصور لديها بحلول الموعد النهائي المحدد. وقال إن الوزارة ستواصل تطبيق أدوات المراقبة والتقييم لتعزيز موثوقية قطاع العمرة وحماية حقوق الحجاج'.