السعودية تعرب عن قلقها إزاء إعلان المجاعة في غزة

كما أدانت المملكة جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل.
الصورة مُستخدمة للتوضيح. الصورة: ملف

أعربت السعودية عن قلقها إزاء الإعلان الرسمي عن المجاعة في غزة، وذلك في ضوء تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) والإعلان الرسمي عن المجاعة في قطاع غزة.

وأدانت المملكة أيضا جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل.

وقالت إن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة "ستظل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي".

وأضاف البيان أن الأزمة هي نتيجة مباشرة لعدم وجود آليات لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتكررة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها إن هذا ينطبق بشكل خاص على الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن "ما لم يتدخلوا سريعا وبشكل فوري لإنهاء المجاعة ووقف حرب الإبادة والجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد فلسطين".

المجاعة تتكشف: 26 دولة أوروبية تدعو إلى تقديم مساعدات غير مقيدة إلى غزة المجاعة "الأسوأ" تتكشف في غزة، وارتفاع وفيات الأطفال، بحسب مراقب مدعوم من الأمم المتحدة
