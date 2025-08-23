السعودية تعرب عن قلقها إزاء إعلان المجاعة في غزة

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها إن هذا ينطبق بشكل خاص على الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن "ما لم يتدخلوا سريعا وبشكل فوري لإنهاء المجاعة ووقف حرب الإبادة والجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد فلسطين".