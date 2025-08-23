السعودية تعرب عن قلقها إزاء إعلان المجاعة في غزة

أعربت السعودية عن قلقها إزاء الإعلان الرسمي عن المجاعة في غزة، وذلك في ضوء تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) والإعلان الرسمي عن المجاعة في قطاع غزة.
وأدانت المملكة أيضا جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل.
وقالت إن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة "ستظل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي".
وأضاف البيان أن الأزمة هي نتيجة مباشرة لعدم وجود آليات لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتكررة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها إن هذا ينطبق بشكل خاص على الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن "ما لم يتدخلوا سريعا وبشكل فوري لإنهاء المجاعة ووقف حرب الإبادة والجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد فلسطين".