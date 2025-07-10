السعودية تُعدم مواطناً لإدانته بالانضمام لتنظيم إرهابي

نفذت المملكة العربية السعودية حكم الإعدام بحق مواطن سعودي أدين بارتكاب عدة جرائم إرهابية، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية.

وأُدين مهدي بن أحمد بن جاسم البزرون بالانضمام إلى تنظيم إرهابي، وتصنيع متفجرات، وحيازة أسلحة وذخائر. كما أُدين بإيواء مطلوبين والتستر على مخططاتهم الإرهابية، وتمويل أنشطة إرهابية.

وألقت قوات الأمن السعودية القبض على البزرون وأحالته إلى المحكمة المختصة. وبعد تحقيق شامل وإجراءات قانونية، أدانته المحكمة وحكمت عليه بالإعدام.

أيدت محكمة الاستئناف والمحكمة العليا الحكم، وصدر أمر ملكي بتنفيذه.

وتم تنفيذ حكم الإعدام يوم الاثنين 12 محرم 1447هـ، الموافق 7 يوليو 2025م، في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية التزام الحكومة بالحفاظ على الأمن الوطني، وتطبيق العدالة، وتطبيق الشريعة الإسلامية بحق كل من يهدد السلامة العامة أو ينتهك حرمة الحياة. واختتم البيان بتحذير شديد لكل من يفكر في القيام بأعمال مماثلة، مؤكدةً أنه سيواجه عقوبات قانونية صارمة.