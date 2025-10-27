السعودية تعدم مداناً بجرائم قتل وخطف وانضمام لجماعة إرهابية أجنبية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين 27 أكتوبر/تشرين الأول، تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن سعودي، لارتكابه جرائم إرهابية.

تم القبض على جمال بن عبدالله بن محمد المبارك متلبساً بارتكاب جرائم منها إطلاق النار على رجال الأمن ومركبات الأمن، والمشاركة في جرائم خطف وقتل وإيواء من نفذوها.

كما ثبت قيامه بحيازة ونقل وتهريب أسلحة ومتفجرات لأغراض إرهابية، والانضمام إلى تنظيم إرهابي أجنبي يسعى إلى المساس بأمن وسلامة المملكة.

بعد إلقاء القبض عليه، باشرت السلطات تحقيقًا، أدّى إلى توجيه اتهامات رسمية له بتلك الجرائم. وبعد إحالته إلى المحكمة المختصة، صدر حكم بإعدامه.

أصبح الحكم نهائيًا بعد تأييده من الجهة المختصة، وصدر أمر ملكي بتنفيذه. ونُفِّذ حكم الإعدام يوم الاثنين 27 أكتوبر/تشرين الأول في المنطقة الشرقية.