السعودية تطيح بأكبر شبكة مخدرات: 37 متهماً بينهم موظفون حكوميون و28 مواطناً

تمكنت السلطات السعودية من ضبط شبكة مخدرات تتاجر بشكل غير قانوني في الأمفيتامين والميثامفيتامين (الشبو) والأقراص الخاضعة لأنظمة التداول الطبي.

وتتكون الشبكة من 37 عنصراً تم القبض عليهم، بينهم 28 مواطناً بعضهم من وزارات مختلفة.

وأعلن مسؤول بوزارة الداخلية السعودية أن أعضاء الشبكة هم مواطن من وزارة الداخلية، ومواطن من وزارة الحرس الوطني، واثنين من وزارة الدفاع، ومواطن من وزارة الصحة.

وإلى جانب المواطنين، ضمت الشبكة أيضاً خمسة وافدين سوريين، ومغترباً يمنياً، ومقيماً سعودياً، وإثيوبيين اثنين، ممن انتهكوا نظام أمن الحدود.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وقالت السلطات إن هذا يؤكد أنها "ستواجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن المملكة، وستعتقل كل من يشارك فيها مهما كانت هويته".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية أن الجهات المختصة يقظة ضد كل المؤامرات الإجرامية التي تحاك لاستهداف الوطن وشبابه بالمخدرات.