السعودية تُشدد: غرامات فورية على ارتداء ملابس النوم والتسول في الأماكن العامة

فيديو: ارتداء بيجامات أو ثياب نوم في الأماكن العامة بالسعودية؟ قد تتعرض لغرامة!

على الرغم من أن الثوب قد يبدو محتشماً لأولئك غير المعتادين على ثقافة اللباس السعودية، إلا أن ارتداءه في الأماكن العامة يعتبر غير لائق وينتهك قوانين الذوق العام في المملكة.

يُظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية السعودية رجلاً يواجه السلطات لارتدائه ثوب نوم - وهو نوع من ملابس النوم التي يرتديها الرجال عادة داخل منازلهم - أثناء سيره في الأماكن العامة.

بينما قد يبدو الثوب محتشماً لأولئك غير المعتادين على ثقافة اللباس السعودية، إلا أن ارتداءه في الأماكن العامة يعتبر غير لائق وينتهك قوانين الذوق العام في المملكة، التي تحظر الملابس التي تُعتبر غير مناسبة للأماكن العامة.

تفاصيل المخالفة والعقوبات

تُحدد المخالفة بموجب المادة 4 من لائحة الذوق العام، التي تنص على: "لا يجوز لأي شخص أن يظهر في مكان عام بملابس غير لائقة أو بملابس تحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تخل بالذوق العام."

علاوة على ذلك، تنص المادة 8، القسم 1 من نفس اللوائح على أن المخالفين قد يواجهون غرامات تصل إلى 5,000 ريال (4,800 درهم)، مع مضاعفة العقوبات في حال تكرار المخالفة خلال عام واحد.

في مناطق مثل الخبر، يقول السكان إنهم قد يُغرمون 100 ريال إذا شوهدوا يرتدون ثوب نوم في الأماكن العامة.

حملة أمنية أوسع

المقطع المصور هو جزء من فيديو أوسع نشرته وزارة الداخلية بالمملكة، يسلط الضوء على عدة إجراءات تنفيذية تم اتخاذها في جميع أنحاء المنطقة.

في مقطع آخر، يُظهر الفيديو ضباطاً يقومون بتفتيش دقيق لمركبة، حيث اكتشفوا مخدرات غير قانونية مخبأة في أجزاء متعددة من السيارة. في اللقطات، يُظهر الضباط وهم يتفقدون مقاعد السيارة ويتحققون من أسفل المركبة، ليستعيدوا في النهاية أكياساً من المخدرات مخبأة في عدة مواقع.

يُظهر المقطع الثالث شخصاً تم القبض عليه وهو يتسول من خارج سيارة بينما كانت متوقفة عند إشارة مرور. يُحظر التسول في الأماكن العامة، بما في ذلك هذه الحوادث عند إشارات المرور، بموجب قانون مكافحة التسول في المملكة العربية السعودية، الذي يفرض عقوبات صارمة على الأفراد والشبكات المنظمة المتورطة في هذه الأنشطة.