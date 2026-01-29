السعودية تسهم في ضبط كمية مخدرات كبيرة وتفكيك مصنع في لبنان

في عملية كبرى لمكافحة المخدرات، فككت السلطات اللبنانية مختبرًا لتصنيع المخدرات بعد معلومات استخباراتية قدمتها المملكة العربية السعودية.
جاءت عملية الضبط بعد أن قدمت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية' معلومات مهمة للسلطات اللبنانية حول جماعات إجرامية تقوم بتصنيع المخدرات والاتجار بها.
بناءً على هذه المعلومات، عثرت السلطات اللبنانية على مختبر لتصنيع الأمفيتامين والميثامفيتامين، المعروف أيضًا باسم الشابو. وخلال المداهمة، ضبطت 870 قرصًا خاضعًا للرقابة، وحوالي 4600 كيلوغرام من الحشيش، وكميات كبيرة من المواد الكيميائية المستخدمة في صنع المخدرات، وأسلحة نارية.
وقال مسؤولون إن هذه العملية الناجحة تظهر تعاونًا أمنيًا أقوى بين المملكة العربية السعودية ولبنان في مكافحة جرائم المخدرات العابرة للحدود.
تأتي عملية الضبط هذه ضمن جهود المملكة العربية السعودية' لمكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها محليًا وإقليميًا ودوليًا.