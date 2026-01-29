السعودية تسهم في ضبط كمية مخدرات كبيرة وتفكيك مصنع في لبنان

بناءً على هذه المعلومات، عثرت السلطات اللبنانية على مختبر لتصنيع الأمفيتامين والميثامفيتامين، المعروف أيضًا باسم الشابو. وخلال المداهمة، ضبطت 870 قرصًا خاضعًا للرقابة، وحوالي 4600 كيلوغرام من الحشيش، وكميات كبيرة من المواد الكيميائية المستخدمة في صنع المخدرات، وأسلحة نارية.