السعودية تسحب منتج "التاروتي فرانكفورت" بعد ثبوت تلوثه ببكتيريا خطيرة

حذرت السلطات السعودية المواطنين من تناول دجاج فرانكفورت من ماركة التاروتي، بعد أن أكدت الاختبارات تلوث المنتج ببكتيريا المكورات العنقودية الذهبية، والتي يمكن أن تشكل مخاطر صحية خطيرة.
وقالت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية إن المنتج المتأثر يأتي في عبوات مكونة من 12 قطعة وتاريخ انتهاء الصلاحية 05/04/2026 ورقم الدفعة L2216.ZCN.F.
وحثت الهيئة المستهلكين على عدم استهلاك هذا المنتج والتخلص منه فوراً. كما قامت السلطات بسحب المنتج من الأسواق وإيقاف خط الإنتاج الخاص بالمصنع.
إضافة إلى ذلك، باشرت الهيئة اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة المنتجة، محذّرة من أن مخالفة نظام الغذاء ولوائحه التنفيذية قد يترتب عليها عقوبات تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامة قدرها 10 ملايين ريال سعودي أو كليهما معاً.
وتم التعرف على البكتيريا خلال جولات التفتيش الروتينية لمصانع الأغذية، والتي يتم إجراؤها لضمان سلامة الأغذية ومنع توزيع المنتجات الخطرة.
وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون مع أي مخالفات تُعرّض الصحة العامة للخطر، وستواصل تعزيز الرقابة وتطبيق إجراءات صارمة بحق المخالفين. وتُشجّع الهيئة المستهلكين على الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالغذاء عبر مركز الاتصال الموحد للهيئة على الرقم 19999.