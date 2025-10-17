السعودية ترفع القيود عن طلبات زمزم لسكانها

أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الآن الاستفادة من خدمة جديدة على تطبيق نسك تتيح لهم الحصول على العدد الذي يريدونه من عبوات ماء زمزم.
أطلق معالي الدكتور توفيق الربيعة، وزير الحج والعمرة السعودي، المبادرة الجديدة، التي تمنح المقيمين في المملكة إمكانية طلب عبوات ماء زمزم دون وضع حد أقصى للعدد.
باستخدام الميزة الجديدة في تطبيق نسك، يمكن للمقيمين والمواطنين السعوديين الحصول على عبوات مياه زمزم سعة 330 مليلتراً، التي يعتبرها المسلمون حول العالم مباركة، وتوصيلها إلى منازلهم في أي منطقة سعودية.
غالباً ما تُباع مياه زمزم في عبوات أكبر، وقد أوضحت السلطات السعودية أن هذه الخطوة تتيح حمل مياه زمزم بسهولة أكبر في عبوات أصغر.
طورت المملكة مؤخراً تطبيق نسك بإضافة المزيد من الميزات والخدمات. من حجز الإقامة إلى إصدار تأشيرات العمرة، نما التطبيق ليصبح بوابة شاملة لمساعدة أولئك الذين يشرعون في رحلة دينية من أي مكان في العالم.