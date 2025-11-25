السعودية تراقب جودة الهواء بعد بركان اثيوبيا

في نصيحتها، تم توجيه شركات الطيران لمراجعة أدلة التشغيل الخاصة بها بشأن إجراءات الرماد البركاني وتوجيه طاقم القيادة والطاقم المقصورة وفقًا لذلك. كما تم توجيه شركات الطيران لتعديل تخطيط الرحلات والمسارات بناءً على أحدث النصائح، ومراقبة تحديثات NOTAM والأرصاد الجوية، والإبلاغ فورًا عن أي اشتباه في مواجهة الرماد، بما في ذلك تقلبات المحرك أو رائحة المقصورة.