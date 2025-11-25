السعودية تراقب جودة الهواء بعد بركان اثيوبيا

قالت المملكة العربية السعودية إنها تراقب غلافها الجوي وجودة الهواء بعد انفجار بركان في إثيوبيا، لأول مرة منذ 12,000 عام.
ذكر مركز الأرصاد الجوية في المملكة أنه حتى الآن، لم يكن هناك تأثير مباشر من الرماد البركاني المنبعث على الغلاف الجوي للبلاد.
انفجر بركان في المنطقة الشمالية الشرقية من إثيوبيا، مرسلاً أعمدة كثيفة من الدخان تصل إلى 14 كيلومترًا في السماء، وفقًا لمركز تولوز لمشورة الرماد البركاني (VAAC).
انجرفت سحب الرماد من البركان فوق اليمن وعمان والهند وشمال باكستان.
أصدرت هيئة البيئة العمانية في وقت سابق من اليوم تحذيرًا بشأن انبعاثات الغاز والرماد من بركان حيلي جبي، مشيرة إلى التأثير المحتمل على جودة الهواء في السلطنة. وأكدت الهيئة أنه حتى الآن، لم ترصد محطات المراقبة أي ارتفاع في مستويات الملوثات.
من خلال 68 محطة مراقبة موزعة في جميع أنحاء عمان، بما في ذلك 8 محطات في ظفار و5 في الوسطى، تقوم هيئة البيئة بمتابعة مستمرة وعلى مدار الساعة لتركيزات الملوثات.
في الوقت نفسه، أصدرت المديرية العامة للطيران المدني في الهند تحذيرًا أمنيًا لجميع شركات الطيران بعد انتشار الرماد البركاني عبر أجزاء من الشرق الأوسط، مما أثر على المسارات التي تمر عبر منطقة معلومات الطيران في مسقط.
تم تحويل رحلة تابعة لشركة إنديجو متجهة إلى أبوظبي يوم الاثنين إلى أحمد آباد، بسبب الرماد البركاني من الانفجار.
قالت المديرية العامة للطيران المدني إنه تم بالفعل إصدار مشورة الرماد البركاني وASHTAM من قبل مركز تولوز لمشورة الرماد البركاني وسلطة المطارات في الهند، وطلبت من المشغلين تجنب جميع المناطق والارتفاعات المتأثرة.
في نصيحتها، تم توجيه شركات الطيران لمراجعة أدلة التشغيل الخاصة بها بشأن إجراءات الرماد البركاني وتوجيه طاقم القيادة والطاقم المقصورة وفقًا لذلك. كما تم توجيه شركات الطيران لتعديل تخطيط الرحلات والمسارات بناءً على أحدث النصائح، ومراقبة تحديثات NOTAM والأرصاد الجوية، والإبلاغ فورًا عن أي اشتباه في مواجهة الرماد، بما في ذلك تقلبات المحرك أو رائحة المقصورة.
قالت الهيئة التنظيمية إنه يجب على المشغلين تعديل إجراءات الإرسال حسب الحاجة وإجراء فحوصات ما بعد الرحلة للطائرات التي تطير فوق المناطق المتأثرة بالرماد.
ثار بركان هايلي جبي، الواقع في منطقة عفار بإثيوبيا على بعد حوالي 800 كيلومتر شمال شرق أديس أبابا بالقرب من الحدود الإريترية، يوم الأحد لعدة ساعات.
يقع البركان، الذي يرتفع حوالي 500 متر في الارتفاع، داخل وادي الصدع، وهي منطقة نشاط جيولوجي مكثف حيث تلتقي صفيحتان تكتونيتان.
قال برنامج البراكين العالمي التابع لمؤسسة سميثسونيان إن بركان هايلي جبي لم يشهد أي ثورات معروفة خلال الهولوسين، الذي بدأ قبل حوالي 12,000 سنة في نهاية العصر الجليدي الأخير.
مدخلات من وكالة فرانس برس