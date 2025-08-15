السعودية تدين بشدة خطط إسرائيل لبناء مستوطنات حول القدس

أدانت المملكة العربية السعودية بشدة موافقة إسرائيل على خطط لبناء مستوطنات حول القدس، وقالت إنها تمثل استمرارا "للسياسات التوسعية غير القانونية للحكومة الإسرائيلية".

أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بيزالئيل سموتريتش الجمعة أن العمل سيبدأ في بناء مستوطنة طال انتظارها من شأنها تقسيم الضفة الغربية وقطعها عن القدس الشرقية، وهي الخطوة التي قال مكتبه إنها من شأنها أن "تدفن" فكرة الدولة الفلسطينية.

قال سموتريتش: "كل من يحاول في العالم الاعتراف بدولة فلسطينية اليوم سيتلقى ردنا على أرض الواقع. ليس بالوثائق ولا بالقرارات ولا بالتصريحات، بل بالحقائق. حقائق المنازل، حقائق الأحياء".

وتخطط العديد من الدول، بما في ذلك أستراليا وبريطانيا، للاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.

وأكدت السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن مثل هذه الإجراءات "انتهاكات للقانون الدولي والحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته ذات السيادة".

وأضافت أن هذا الإجراء ينتهك أيضا قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2234 (2016)، الذي يطالب إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد عدم قانونية بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة منذ عام 1967.

وأضاف أن "سلوك إسرائيل يتطلب من المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وأدانت السعودية تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر لمنع قيام الدولة الفلسطينية، وقالت إن هذه التعليقات تسلط الضوء على "عرقلة الحكومة الإسرائيلية لخيار السلام، وتهديدها الخطير لإمكانية حل الدولتين".