السعودية تدعو إلى تحري هلال رمضان في 17 فبراير

دعت المملكة العربية السعودية المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري هلال رمضان مساء الثلاثاء 17 فبراير، والذي يوافق 29 شعبان حسب تقويم أم القرى.

أصدرت المحكمة العليا بياناً، حثت فيه كل من يرى الهلال، سواء بالعين المجردة أو باستخدام المناظير، على إبلاغ أقرب محكمة وتسجيل شهادته، أو الاتصال بأقرب مركز للمساعدة في الوصول إلى أقرب محكمة.

كما أكدت على أن القادرين على رؤية الهلال يجب أن يولوا اهتماماً لهذا الأمر وينضموا إلى اللجان المشكلة في مناطق البلاد's لهذا الغرض.

وأثناء إصدار الإشعار، سلطت الهيئة الضوء على الأهمية الدينية للفعل 'التقي'، والذي يُعرف بأنه يجلب الثواب لأنه يفيد جميع المؤمنين.

في غضون ذلك، بينما ينتظر المقيمون في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة حلول الشهر الفضيل، قال مركز الفلك الدولي إنه قد يكون "خطرًا على العينين" محاولة رؤية الهلال.

في مقابلة حديثة، كشف مسؤول من المركز أن رؤية الهلال قد تكون محفوفة بالمخاطر في ذلك اليوم بسبب "قرب القمر's من الشمس، والذي يتزامن أيضاً مع حدوث كسوف شمسي".

بينما، حتى محاولة رؤية الشمس مباشرة من خلال التلسكوبات أو المناظير أو الأدوات البصرية دون فلاتر شمسية معتمدة قد تسبب ضرراً مؤقتاً أو دائماً للعين، بما في ذلك العمى، أضاف الخبراء.

وأوضحوا أن المراصد الفلكية المحترفة تعمل وفقاً لبروتوكولات السلامة المعترف بها دولياً وتستخدم معدات متخصصة وفلاتر شمسية معتمدة عند إجراء الملاحظات في مثل هذه الظروف.

قال خبراء من فريق الفلك بالشارقة (أكاديمية الشارقة لعلوم الفضاء والفلك) إن رؤية الهلال لن تكون ممكنة حتى باستخدام التلسكوبات المتطورة — ليس فقط في الشارقة والإمارات، بل في معظم أنحاء العالم الإسلامي.

وسط ظروف الرؤية غير المواتية، حثت السلطات في البلاد الجمهور على متابعة التقارير الموثقة من المراكز الفلكية والهيئات الدينية المعترف بها لتجنب أي اضطراب في جداول الصيام والأنشطة المجتمعية.

أصبحت عُمان من ناحية أخرى أول دولة خليجية تعلن عن تاريخ بدء شهر رمضان المبارك باستخدام البيانات العلمية.

صرحت لجنة السلطنة بأن القمر سيغرب يوم الثلاثاء، قبل أو عند غروب الشمس في جميع محافظات عُمان، مما يجعل رؤية الهلال في هذا اليوم مستحيلة فلكياً. لذلك، أعلنت أنه وفقاً للمبدأ المعمول به بعدم قبول التقارير التي تتعارض مع الواقع المرئي واليقين العلمي عندما تؤكد الحقائق الفلكية استحالة الرؤية، سيكون يوم الخميس 19 فبراير هو أول أيام رمضان.