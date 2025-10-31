السعودية تخفض صلاحية تأشيرة العمرة إلى شهر واحد بدءًا من الأسبوع المقبل

مع انخفاض درجات الحرارة في شبه الجزيرة العربية، يتزايد عدد المسلمين الذين يسافرون إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة. ولتنظيم هذا التدفق المتنامي من المعتمرين، أدخلت المملكة مؤخرًا لوائح جديدة خاصة بتأشيرات العمرة.
ووفقًا لما نقلته قناة "العربية نت" عن مصادر، فقد خفضت وزارة الحج والعمرة السعودية صلاحية تأشيرة العمرة من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد فقط من تاريخ الإصدار.
ومنذ بداية موسم العمرة الجديد في أوائل شهر يونيو، تم إصدار أكثر من أربعة ملايين تأشيرة عمرة للحجاج الدوليين، وهو رقم قياسي في أقل من خمسة أشهر.
وتتضمن التعديلات الجديدة، التي سيبدأ العمل بها الأسبوع المقبل، إلغاء التأشيرة بعد 30 يومًا من تاريخ إصدارها في حال لم يدخل صاحبها إلى المملكة خلال هذه الفترة.
إلا أن تقليص مدة صلاحية التأشيرة لن يؤثر على مدة الإقامة المسموح بها بعد وصول المعتمر إلى المملكة، حيث يُسمح لجميع القادمين لأداء العمرة بالبقاء لمدة ثلاثة أشهر.
ووفقًا لأحمد بجافر، مستشار اللجنة الوطنية للعمرة والزيارة، فقد تم إجراء هذه التغييرات للحد من الازدحام في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال الأشهر الباردة.
وعلى الرغم من أن مناسك العمرة تُؤدى في مكة فقط، فإن العديد من المعتمرين يغتنمون الفرصة أثناء رحلتهم القصيرة إلى المملكة لزيارة المدينة المنورة وأداء الصلاة في المسجد النبوي.
وفي وقت سابق من شهر أكتوبر، أدخلت السعودية قواعد أكثر صرامة بشأن العمرة، من بينها إلزام الحجاج بالحجز المسبق للسكن والتحقق من حجوزات المواصلات على منصتي "نسك" أو "مسار" عند الوصول.
وأكدت المملكة مؤخرًا أن حاملي جميع أنواع التأشيرات يمكنهم أداء العمرة خلال فترة إقامتهم في البلاد.