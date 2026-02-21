السعودية: تحقيق طبي بسبب فيديو يتضمن"معلومات مضللة"

قالت وزارة الصحة السعودية إنها رصدت انتشار مقطع فيديو يتداول معلومات صحية مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص أدوية الستاتين لخفض الكوليسترول.

وقالت الهيئة إن هذه الادعاءات تسببت في توقف بعض المرضى عن علاجهم دون استشارة طبيبهم، مما قد يعرضهم لمخاطر صحية مباشرة.

قالت وزارة الصحة إن أي قرارات طبية يجب أن تُتخذ تحت إشراف الأطباء.

أشارت الهيئة إلى أنه تم استدعاء الطبيب الذي ظهر في المحتوى المضلل لتقديم إفادة بشأن ما تم تداوله.

أكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يثبت نشره معلومات طبية مضللة أو انتهاكه لأخلاقيات المهنة الصحية.