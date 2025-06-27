السعودية تحظر بيع التبغ والتمور واللحوم والفواكه والخضروات في محلات البقالة

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، منع محلات البقالة الصغيرة في السعودية، المعروفة باسم "البقالات"، من بيع عدد من المنتجات، بما في ذلك التبغ والتمور واللحوم والفواكه والخضروات.
يهدف الحظر، الذي أصدره الوزير ماجد الحقيل، إلى إعادة تنظيم قطاع التجزئة وتعزيز معايير الصحة والسلامة العامة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. يدخل النظام الجديد حيز التنفيذ فورًا، مع منح المنشآت القائمة مهلة ستة أشهر للامتثال للقواعد الجديدة.
بموجب القواعد المعدلة، لم يعد يُسمح لمحلات البقالة والأكشاك والأسواق الصغيرة ببيع:
منتجات التبغ (بما في ذلك السجائر العادية والسجائر الإلكترونية والشيشة)
بلح
لحمة
الفواكه والخضروات
لا يجوز بيع هذه العناصر إلا في:
محلات السوبر ماركت، شريطة أن تحصل على ترخيص منفصل لبيع اللحوم
المتاجر الكبرى التي يُسمح لها ببيع كل ما سبق دون ترخيص إضافي
يُسمح ببيع كابلات الشحن وبطاقات إعادة الشحن المدفوعة مسبقًا في محلات البقالة والسوبر ماركت والهايبر ماركت.
وتنص اللوائح أيضًا على إعادة تحديد الحد الأدنى للمساحة المطلوبة لفئات البيع بالتجزئة:
يجب أن تكون مساحة الأرضية لمحلات البقالة 24 مترًا مربعًا على الأقل
يجب أن تكون مساحة السوبر ماركت 100 متر مربع على الأقل
يجب أن تكون مساحة الهايبر ماركت 500 متر مربع على الأقل
ومن المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة على آلاف متاجر البقالة الصغيرة في جميع أنحاء المملكة، والتي اعتمد الكثير منها تقليديًا على بيع الخضروات الطازجة والتبغ والتمور كأجزاء أساسية من مخزونها.
سيتعين على تجار التجزئة إعادة تقييم بضائعهم وتوسيع مساحتهم لترقية تصنيفهم إذا كانوا يرغبون في الاستمرار في بيع العناصر المقيدة.
بالنسبة للمستهلكين، قد تعني هذه التغييرات خيارات أقل لشراء السلع الجاهزة في المتاجر المحلية. ومع ذلك، ستؤدي اللوائح المُعدّلة إلى تحسين مناولة المنتجات وسلامتها في المتاجر الأكبر حجمًا والأكثر تنظيمًا.
وأوضحت الوزارة أن فرق التنفيذ ستراقب الالتزام خلال فترة الانتقال التي تستمر ستة أشهر، وبعدها قد يواجه المخالفون عقوبات تشمل الغرامات وأوامر الإغلاق.