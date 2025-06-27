السعودية تحظر بيع التبغ والتمور واللحوم والفواكه والخضروات في محلات البقالة

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، منع محلات البقالة الصغيرة في السعودية، المعروفة باسم "البقالات"، من بيع عدد من المنتجات، بما في ذلك التبغ والتمور واللحوم والفواكه والخضروات.

يهدف الحظر، الذي أصدره الوزير ماجد الحقيل، إلى إعادة تنظيم قطاع التجزئة وتعزيز معايير الصحة والسلامة العامة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. يدخل النظام الجديد حيز التنفيذ فورًا، مع منح المنشآت القائمة مهلة ستة أشهر للامتثال للقواعد الجديدة.