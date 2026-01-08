السعودية تحظر الدواجن والبيض من فرنسا وبولندا

تصل التفشيات عادةً إلى ذروتها في الخريف مع اتجاه الطيور المهاجرة جنوباً، لكن هذا الموسم شهد حالات مبكرة، مما أدى إلى نفوق العديد من الطيور البرية، وخاصة طيور الكركي الشائعة على طول المسارات الألمانية والفرنسية والإسبانية، بالإضافة إلى عدد كبير من الطيور المائية.