السعودية تبدأ اختبار المركبات ذاتية القيادة في الرياض

برعاية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية @SalehAlJasser



الهيئة العامة للنقل تطلق المرحلة التطبيقية الأولية للمركبات ذاتية القيادة



Under the patronage of H.E. @SalehAlJasser, Minister of Transport and Logistics Services



TGA launches the initial operational phase of autonomous… pic.twitter.com/1BjmGqHT5N