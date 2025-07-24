السعودية تبدأ اختبار المركبات ذاتية القيادة في الرياض

في المرحلة الأولية، ستعمل هذه المركبات ذاتية القيادة، التي تصل سرعتها القصوى إلى 100 كيلومتر في الساعة، في سبعة مواقع بعاصمة المملكة، بما في ذلك مطار الملك خالد الدولي. وستكون هناك 13 نقطة مخصصة لاستقبال وتنزيل الركاب.