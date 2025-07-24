السعودية تبدأ اختبار المركبات ذاتية القيادة في الرياض

مع تسارع منطقة الخليج في التحول نحو النقل الذكي والمستدام، أطلقت المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء 23 يوليو المرحلة التجريبية للسيارات ذاتية القيادة في الرياض.
في المرحلة الأولية، ستعمل هذه المركبات ذاتية القيادة، التي تصل سرعتها القصوى إلى 100 كيلومتر في الساعة، في سبعة مواقع بعاصمة المملكة، بما في ذلك مطار الملك خالد الدولي. وستكون هناك 13 نقطة مخصصة لاستقبال وتنزيل الركاب.
خلال المرحلة التجريبية، ستنقل المركبات الركاب برفقة مسؤول سلامة على متن كل مركبة لضمان السلامة ومراقبة أداء الأنظمة الذكية في ظروف واقعية. ستستمر المرحلة التجريبية ١٢ شهرًا.
وبحسب الهيئة العامة للنقل في السعودية، فإن المشروع هو نتيجة شراكة شاملة بين نظام النقل والخدمات اللوجستية في المملكة والكيانات الرئيسية في الحكومة والقطاع الخاص.
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وتشمل هذه الجهات وزارة الداخلية، ومنظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجغرافية المكانية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
ويمثل القطاع الخاص شركاء التكنولوجيا والعمليات الرائدين - أوبر، وويرايد، وآي درايفر،