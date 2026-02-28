السعودية تؤكد هجوم إيران على الرياض والمناطق الشرقية

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خالية تايمز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
أكدت المملكة العربية السعودية يوم السبت أن إيران هاجمت الرياض والمنطقة الشرقية، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية. وقالت الوزارة إنه تم التعامل مع الهجمات في أراضيها، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
في بيان لوكالة الأنباء السعودية (واس)، قالت السلطات إن المملكة العربية السعودية أدانت واستنكرت بشدة الهجمات الإيرانية السافرة والجبانة التي استهدفت الرياض والمناطق الشرقية، والتي تم اعتراضها بنجاح.
وجاء في البيان: هذه الهجمات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة أو بأي شكل من الأشكال، وقد وقعت على الرغم من علم السلطات الإيرانية بأن المملكة أوضحت أنها لن تسمح باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها لاستهداف إيران.
وفي ضوء هذا العدوان غير المبرر، أكدت السعودية أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، بما في ذلك خيار الرد على العدوان.
استهدفت صواريخ إيرانية عدة دول خليجية يوم السبت بعد أن تعهدت طهران بالرد على الضربات الأمريكية والإسرائيلية، مما أدى إلى جلب الصراع إلى جزء من العالم العربي.
قالت الكويت وقطر والإمارات والأردن، وجميعها لديها وجود عسكري أمريكي، إنها اعترضت الصواريخ الإيرانية.
"لقد تعرضت جميع الأراضي المحتلة والقواعد الأمريكية الإجرامية في المنطقة لضربات قوية من الصواريخ الإيرانية. ستستمر هذه العملية بلا هوادة حتى يتم هزيمة العدو بشكل حاسم،" قال الحرس الثوري الإيراني.
أكدت البحرين وقوع هجوم داخل أراضيها وقالت إن مركز خدمة تابع للأسطول الخامس الأمريكي قد تعرض للضرب. وأظهر مقطع فيديو من شاهد لرويترز عمودًا من الدخان الرمادي يتصاعد بالقرب من ساحل الدولة الجزرية الصغيرة بينما كانت صفارات الإنذار تدوي.
قال الجيش الكويتي إنه تعامل مع صواريخ في المجال الجوي الكويتي، بينما قالت الأردن إنها أسقطت صاروخين باليستيين إيرانيين.