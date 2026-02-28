السعودية تؤكد هجوم إيران على الرياض والمناطق الشرقية

وجاء في البيان: هذه الهجمات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة أو بأي شكل من الأشكال، وقد وقعت على الرغم من علم السلطات الإيرانية بأن المملكة أوضحت أنها لن تسمح باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها لاستهداف إيران.