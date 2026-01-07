السعودية: الإعدام لـ 3 أشخاص لانضمامهم لجماعة إرهابية

حكمت السعودية بالإعدام على ثلاثة أشخاص بعد اتهامهم بارتكاب عدة جرائم إرهابية. تم تنفيذ الحكم يوم الأربعاء في منطقة القصيم.

صدر حكم الإعدام ضد ريان بن يوسف بن إبراهيم الدبيخي، محمد بن سليمان بن محمد الشويني، وعبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد العيبري، وهو مواطن سعودي.

اتهموا بالانضمام إلى منظمة إرهابية خارجية، وتصنيع المتفجرات، وحيازة الأسلحة والذخيرة الحية، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، وإيواء وحماية مرتكبيها.

ألقت السلطات القبض على هؤلاء الأفراد بعد إجراء تحقيق ووجهت إليهم تهم ارتكاب الجرائم المذكورة، وأحالتهم إلى المحكمة.

أدينوا بتلك التهم وحكم عليهم بالإعدام بموجب حكم أصبح نهائياً بعد تأييده من قبل محكمة الاستئناف.

قالت وزارة الداخلية إنها أصدرت هذا الإعلان لتؤكد التزام الأمة بالحفاظ على "الأمن، وإقامة العدل، وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ضد كل من يعتدي على الأبرياء، ويسفك دماءهم، أو ينتهك حقهم في الحياة والأمن".