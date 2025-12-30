السعودية: إيقاف شركة عمرة ووكيل خارجي لإخفاقات الإقامة

تم تعليق شركة عمرة ووكيلها الخارجي من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية لعدم تقديم خدمات الإقامة للحجاج وفقًا للبرامج التعاقدية المعتمدة.
وقالت الوزارة إن إخفاق الشركة يشكل انتهاكًا واضحًا للوائح التي تحكم الخدمات للحجاج والمعتمرين وزوار المسجد النبوي، وفقًا لبيان وكالة الأنباء السعودية.
وأشارت إلى أن عددًا من الحجاج وصلوا إلى المملكة دون تأمين الإقامة، رغم توثيق هذه الخدمات في البرامج التعاقدية.
هذا دفع إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية فورية ضد الشركة ووكيلها الخارجي بموجب الأطر القانونية المعمول بها، أضافت الوزارة. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق الحجاج المتضررين، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، وضمان استمرار تحسين جودة الخدمة.
أكدت الوزارة أن التعليق يعكس جهودها المستمرة لضمان أن شركات ومؤسسات العمرة تفي بعقودها المعتمدة بشكل صارم ومهني. وأضافت أن هذه الإجراءات تهدف أيضًا إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تحسين تجربة العمرة في كل مرحلة من مراحل الرحلة داخل المملكة.
شددت الوزارة على أنها لن تتسامح مع أي إهمال أو خرق للالتزامات التعاقدية، مؤكدة أن حقوق الحجاج تمثل أولوية قصوى وأن جودة الخدمة تمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.
دعت جميع شركات ومؤسسات العمرة إلى الامتثال الكامل للوائح المعمول بها وتقديم الخدمات وفقًا لبرامجها التعاقدية، من أجل تحسين جودة الخدمة وضمان أعلى مستويات الرضا للحجاج والزوار.
