السعودية: إيقاف شركة عمرة ووكيل خارجي لإخفاقات الإقامة

أكدت الوزارة أن التعليق يعكس جهودها المستمرة لضمان أن شركات ومؤسسات العمرة تفي بعقودها المعتمدة بشكل صارم ومهني. وأضافت أن هذه الإجراءات تهدف أيضًا إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تحسين تجربة العمرة في كل مرحلة من مراحل الرحلة داخل المملكة.