السعودية: إعدام مواطنين لانضمامهما لجماعة إرهابية

نفذت المملكة العربية السعودية حكم الإعدام بحق مواطنين سعوديين أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية متعددة، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم الاثنين.
وأدين المدعوان عبدالرحيم بن حمد بن محمد الخرماني، وتركي بن هلال بن سند المطيري، بالانضمام إلى تنظيم إرهابي، وإطلاق النار على رجال الأمن في المملكة بقصد القتل، وتصنيع وحيازة متفجرات، وتمويل أنشطة إرهابية.
ألقت قوات الأمن السعودية القبض على الرجلين وأحالتهما إلى المحكمة المختصة. وبعد تحقيق شامل وإجراءات قانونية، أدانتهما المحكمة وحكمت عليهما بالقتل. ثم أيّد الحكم لاحقًا بأمر ملكي.
وتم تنفيذ أحكام الإعدام يوم الاثنين 10 صفر 1447هـ، الموافق 4 أغسطس 2025م، في منطقة مكة المكرمة.
أكدت وزارة الداخلية السعودية التزام الحكومة بالحفاظ على الأمن الوطني، وتطبيق العدالة، وتطبيق الشريعة الإسلامية بحق كل من يهدد السلامة العامة أو ينتهك حرمة الحياة. وختم البيان بتحذير شديد لكل من يفكر في القيام بمثل هذه الأعمال، مؤكدةً أنه سيواجه عقوبات قانونية صارمة.