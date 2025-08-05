السعودية: إعدام مواطنين لانضمامهما لجماعة إرهابية

أكدت وزارة الداخلية السعودية التزام الحكومة بالحفاظ على الأمن الوطني، وتطبيق العدالة، وتطبيق الشريعة الإسلامية بحق كل من يهدد السلامة العامة أو ينتهك حرمة الحياة. وختم البيان بتحذير شديد لكل من يفكر في القيام بمثل هذه الأعمال، مؤكدةً أنه سيواجه عقوبات قانونية صارمة.