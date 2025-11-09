السعودية: إعدام مواطنين خططا لهجمات على أماكن العبادة

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة يوم الأحد عن تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطنين سعوديين لتخطيطهما تنفيذ هجمات على أماكن العبادة.
تمت إدانة المواطنين السعوديين فهد بن علي بن عبدالعزيز الوشيل وعبدالرحمن بن إبراهيم بن محمد المنصور بارتكاب جرائم إرهابية شملت أيضاً استهداف منشآت أمنية وأفراد أمن وحيازة أسلحة.
كما أُدينا بتصنيع متفجرات وإيواء عناصر إرهابية والانضمام إلى منظمة إرهابية أجنبية تهدف إلى الإضرار بأمن وسلامة المملكة، وفقاً لبيان الوزارة على حسابها في منصة X.
ومع ذلك، لم يشر البيان إلى موعد التخطيط لأي من الهجمات.
تم توجيه التهم إلى الرجلين وأكدت محكمة مختصة الاتهامات وحكمت عليهما بالإعدام.
تم استئناف الحكم لكن المحكمة أيدت أحكام الإعدام. ثم صدر أمر ملكي بتنفيذ حكم المحكمة. وتم تنفيذ الإعدام بحق الاثنين يوم الأحد، 9 نوفمبر 2025.
أكدت السلطات في المملكة مراراً التزامها بالحفاظ على الأمن وتطبيق الشريعة الإسلامية على كل من يعتدي على الأبرياء وينتهك حقهم في الأمان.