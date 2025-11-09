السعودية: إعدام مواطنين خططا لهجمات على أماكن العبادة

تم استئناف الحكم لكن المحكمة أيدت أحكام الإعدام. ثم صدر أمر ملكي بتنفيذ حكم المحكمة. وتم تنفيذ الإعدام بحق الاثنين يوم الأحد، 9 نوفمبر 2025.