السعودية: إصابات خطيرة إثر انهيار لعبة ترفيهية في منتزه الجبل الأخضر بالطائف

أصيب ما لا يقل عن 23 شخصا، بعضهم في حالة خطيرة، عندما تعطلت لعبة ترفيهية في منتزه الجبل الأخضر بمنطقة الهدا قرب الطائف في السعودية وعلى متنها ركاب.

وفي مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس 31 يوليو، يمكن رؤية زوار المنتزه في لعبة مثيرة شهيرة عندما انكسر العمود المركزي إلى نصفين.

وأظهرت مقاطع فيديو عدداً من الشباب والشابات يستمتعون باللعبة وهي تتأرجح ذهاباً وإياباً وسط صيحات وضحكات. وفجأة، انكسر ذراع اللعبة، مما أدى إلى سقوطها بقوة هائلة على الركاب، ما أدى إلى إصابات تراوحت بين المتوسطة والخطيرة، وفقًا لما ذكرته صحيفة عكاظ السعودية.