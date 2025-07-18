السعودية: إحباط تهريب 310 آلاف حبة كبتاجون عبر منفذ جدة واعتقال 8 متورطين

أحبطت السلطات السعودية محاولة تهريب 310 آلاف حبة أمفيتامين (كبتاجون) إلى داخل البلاد عبر ميناء جدة الإسلامي.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والدخل والجمارك حمود الحربي، إن المخدرات كانت مخبأة في أجزاء متفرقة من إحدى المركبات، وتم ضبطها عند تفتيشها في المنفذ.
بعد ضبطها، ألقت السلطات القبض على ثمانية أشخاص كانوا على وشك استلام المواد داخل البلاد. وجرت عمليات الاعتقال بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وأكد الحربي أن الجهات المختصة تواصل تشديد الرقابة على الواردات والصادرات عبر منافذها الجمركية.
وأكدت الهيئة على ضرورة مساهمة الجميع في مكافحة التهريب بالإبلاغ عن أي بلاغات تتعلق بجرائم التهريب أو مخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد. ويمكن للجمهور التواصل مع الهيئة عبر الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (Email:1910@zatca.gov.sa) والرقم الدولي (009661910).
وأضافت السلطات السعودية أن مثل هذه التقارير ستعامل بسرية تامة، وسيتم منح مكافأة مالية للمبلغ في حال صحة المعلومات الواردة فيها.