السجن والإبعاد لـ 59 وافداً أدينوا بالشغب والتخريب في عُمان

التحريض والتشجيع على التجمهر، وهي جريمة يعاقب عليها بموجب المادة (123) من قانون الجزاء.

المشاركة في تجمهر يتألف من 10 أشخاص أو أكثر في مكان عام من شأنه الإخلال بالأمن والنظام العام، وهي جريمة يعاقب عليها بموجب المادة (121) من القانون ذاته.

إتلاف أموال ثابتة ومنقولة مملوكة للغير، وهي جريمة يعاقب عليها بموجب المادة (367) من قانون الجزاء.