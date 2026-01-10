السجن والإبعاد لـ 59 وافداً أدينوا بالشغب والتخريب في عُمان

أصدرت محكمة في سلطنة عُمان أحكاماً بالسجن على 59 أجنبياً بتهم الشغب والتخريب ونشر مواد من شأنها المساس بالنظام العام، حسبما ذكرت هيئة الادعاء العام في الدولة الخليجية يوم السبت.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أنه في مساء يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، تلقت شرطة عُمان السلطانية بلاغاً عن واقعة حدثت في منطقة "سعال" بولاية بدبد. وأفاد البلاغ بأن المتهمين كانوا يتجمهرون ويخربون الممتلكات ويحرضون الآخرين على التجمع في محيط مجمع سكني تابع لإحدى الشركات.
وعند وصول قوات الشرطة إلى الموقع، رُصد تجمع كبير من العمال، ولاحظ الضباط أعمال تخريب طالت مرافق الشركة، كما تم تعطيل حركة حافلات الشركة وإلحاق أضرار بها.
وأمرت الشرطة العمال بفض تجمعهم ووقف أعمال التخريب، وعندما لم يمتثلوا، تم إلقاء القبض عليهم واستجوابهم.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمت إحالة العمال الوافدين إلى المحكمة المختصة، التي أدانت 59 منهم في 8 يناير 2026 بأربع جنح هي كالتالي:
التحريض والتشجيع على التجمهر، وهي جريمة يعاقب عليها بموجب المادة (123) من قانون الجزاء.
المشاركة في تجمهر يتألف من 10 أشخاص أو أكثر في مكان عام من شأنه الإخلال بالأمن والنظام العام، وهي جريمة يعاقب عليها بموجب المادة (121) من القانون ذاته.
إتلاف أموال ثابتة ومنقولة مملوكة للغير، وهي جريمة يعاقب عليها بموجب المادة (367) من قانون الجزاء.
استخدام تقنية المعلومات في إنتاج وحيازة ونشر مواد من شأنها المساس بالنظام العام، وهي جريمة يعاقب عليها بموجب المادة (19) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة المدانين بالسجن لمدة 3 أشهر عن الجريمة الأولى، و6 أشهر عن الثانية، وسنة واحدة عن الثالثة، وسنة واحدة عن الرابعة.
وبالإضافة إلى أحكام السجن، أمرت المحكمة أيضاً بمصادرة الهواتف المستخدمة في ارتكاب جرائم النشر، وإبعاد المتهمين عن البلاد مؤبداً.
فيما تمت تبرئة 23 متهماً في القضية ذاتها.