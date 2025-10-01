الذهب ينتصر على الدولار: إغلاق الحكومة الأمريكية يثير قلق المستثمرين ويدفعهم نحو الملاذات الآمنة

أثار الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية - وهو الأول منذ أواخر عام 2018 - موجات من القلق في الأسواق العالمية، مما أثار قلق المستثمرين، وضغط على الدولار، وأعاد إحياء الاهتمام بالأصول الآمنة التقليدية مثل الذهب والين.

وقد أدت التداعيات الاقتصادية إلى لفت الانتباه مجددا إلى العملات المرتبطة بالدولار، مثل الدرهم الإماراتي، والتي قد تشهد تقلبات قصيرة الأجل مع ضعف الدولار الأميركي.

جاء الإغلاق الحكومي عقب مواجهة حادة في الكونغرس بعد فشل المشرعين في التوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة بشأن مشروع قانون التمويل. وقد أجبر هذا المأزق حوالي 800 ألف موظف فيدرالي - أي ما يقارب 40% من القوى العاملة - على أخذ إجازة بدون أجر، بينما يواصل آخرون يُعتبرون "أساسيين"، مثل مراقبي الحركة الجوية وموظفي إدارة أمن النقل، العمل بدون أجر. ومن المتوقع أن يتسبب هذا الاضطراب في إزعاج واسع النطاق للأمريكيين، بدءًا من تأخير السفر وبطء معالجة جوازات السفر وصولًا إلى تعليق الخدمات في المتنزهات الوطنية والمتاحف.

بالنسبة للأسواق المالية، فإن العواقب أكثر تعقيدًا. تاريخيًا، كان للإغلاقات تأثير اقتصادي مباشر محدود، لكن تأثيرها النفسي على ثقة المستثمرين قد يكون بعيد المدى. يقول المحللون إن الخلل السياسي في واشنطن يعزز الشكوك حول الإدارة المالية في وقت يعاني فيه الاقتصاد الأمريكي بالفعل من تباطؤ النمو، وارتفاع الديون، وتوقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

قالت إيبك أوزكاردسكايا، كبيرة المحللين في بنك سويسكوت: "يضغط الإغلاق الحكومي على الدولار، بينما يُضفي بريقًا على الذهب". وأضافت: "انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات تدريجيًا مع لجوء المستثمرين إلى الملاذ الآمن في سندات الخزانة، بينما تراجع مؤشر الدولار وسط تراجع الإقبال على الدولار". وأشارت إلى أن الين والفرنك السويسري اجتذبا تدفقات استثمارية كملاذ آمن، بينما يكتسب اليورو والجنيه الإسترليني قوةً مقابل الدولار.

الدرهم، المرتبط بالدولار الأمريكي بسعر ثابت قدره 3.6725 درهم، لا يزال مستقرًا تمامًا وفقًا للسياسة المتبعة، إلا أن أي ضعف مستمر في القيمة العالمية للدولار يُترجم إلى تضخم مستورد وارتفاع في القوة الشرائية النسبية لعملات مثل اليورو والجنيه الإسترليني في الإمارات العربية المتحدة. ويشير خبراء العملات إلى أنه في حين يضمن هذا الربط استقرار الاقتصاد الكلي، فإن تقلبات القيمة الخارجية للدولار تؤثر بشكل طفيف على تكلفة السلع المستوردة، وتدفقات السياحة، والتحويلات المالية.

في غضون ذلك، برز الذهب كأكبر مستفيد من الاضطرابات. فقد ارتفعت أسعاره مع لجوء المستثمرين إلى الملاذ الآمن وسط حالة من عدم اليقين السياسي والتوتر الجيوسياسي وتوقعات بتخفيف السياسة النقدية من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. واكتسب الذهب زخمًا حتى عام 2025، مدعومًا بعمليات شراء قوية من قِبَل البنك المركزي، وسعي الصين لترويج الذهب واليوان كبدائل للدولار في تسويات التجارة. وتشير التقارير إلى أن بكين شجعت شركاءها على تحويل فوائضهم التجارية إلى ذهب مُخزَّن في شنغهاي، وهي خطوة قد تستوعب ما يصل إلى 15% إلى 20% من إنتاج الذهب العالمي السنوي.

كما حفّز الارتفاع الهائل للمعدن النفيس ازدهارًا في أسهم التعدين. فقد قفز سعر سهم شركة فريسنيلو المدرجة في بورصة لندن بأكثر من 300% منذ يناير، بينما ارتفع الطرح العام الأولي لشركة زيجين جولد إنترناشونال في هونغ كونغ بنسبة 68% عند أول ظهور له، مما رفع قيمة الشركة إلى ما يقرب من 40 مليار دولار. وصرح أحد خبراء استراتيجيات السوق: "هذه الموجة من الحماس للذهب تُشبه موجة ارتفاع أسهم التكنولوجيا. إنها تُظهر كيف يُعيد المستثمرون النظر في توجههم نحو الأصول الملموسة في ظل بيئة سياسية هشة".

بالنسبة للأسهم، كان رد الفعل قصير الأجل أقل تشاؤمًا. فقد حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب تاريخية خلال ثلاث من آخر أربع عمليات إغلاق في الولايات المتحدة، بما في ذلك ارتفاع بنسبة 10% خلال أزمة 2018-2019 التي تزامنت مع تحول في موقف الاحتياطي الفيدرالي. هذه المرة، يترقب المستثمرون تأخر صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية - بما في ذلك تقرير الوظائف الرئيسي - كأهم ضحية مباشرة.

قالت أوزكاردسكايا: "سيكون الإزعاج الأكبر هو غياب البيانات التي تعتمد عليها الأسواق لتقييم اتجاه السياسة". وأضافت: "سيسد تقرير ADP لرواتب القطاع الخاص جزءًا من هذه الفجوة، لكن غياب الأرقام الرسمية قد يُبقي الأسواق في حالة ترقب".

منذ عام ١٩٧٦، شهدت الولايات المتحدة حوالي ٢٠ حالة إغلاق حكومي، معظمها لم يستمر أكثر من أسبوع. لكن كل حلقة تُضعف الثقة في قدرة واشنطن على إدارة شؤونها المالية. يُبرز الجمود الحالي الاستقطاب السياسي المتزايد الذي قد يُلقي بظلاله على التوقعات الاقتصادية الأمريكية، وبالتالي على النظام المالي العالمي القائم على الدولار.

يعتقد خبراء العملات أن استقرار الدولار الأمريكي يبقى عاملًا أساسيًا في اقتصادات الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الاقتصادات المرتبطة بالدولار. "لكن مع كل مواجهة سياسية أمريكية وقلق بشأن الديون، يُذكر المستثمرون بأن حتى عملة الاحتياطي العالمي ليست بمنأى عن عدم اليقين."