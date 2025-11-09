الذهب يستعد للقفز: توقعات ببلوغ الأونصة 5 آلاف دولار 2026

ظل الذهب في حالة ركود في الأسابيع الأخيرة، محافظًا على قربه من علامة 4000 دولار للأونصة ولكنه لم يظهر قناعة واضحة في أي اتجاه. ومع ذلك، يقول محللو المعادن الثمينة إن تحت هذا الهدوء السطحي، السوق ببساطة يجمع القوة قبل حركته الكبيرة التالية - التي قد تحمل الأسعار نحو مستوى غير مسبوق يبلغ 5000 دولار للأونصة بحلول عام 2026.

رغم عدم قدرة المعدن على الحفاظ على المكاسب فوق مستوى 4000 دولار الرمزي، يظل النغمة الأساسية في سوق الذهب متفائلة بشكل لافت.

تعتقد إيفا مانثي، استراتيجي السلع في ING، أن التوقف الحالي هو أقل علامة على الإرهاق وأكثر من كونه إعادة ضبط صحية. في أحدث تحديث شهري لها، قالت مانثي إنها تتوقع أن يبلغ متوسط أسعار الذهب حوالي 4000 دولار في الربع الرابع ويرتفع إلى حوالي 4100 دولار في الربع الأول من عام 2026. حتى بعد التراجع الأخير، لاحظت أن الذهب لا يزال مرتفعًا بأكثر من 50 في المائة منذ بداية العام. وقالت: "الدعائم الرئيسية، بما في ذلك الطلب من البنوك المركزية والملاذات الآمنة، لا تزال قائمة"، مضيفة أن التصحيح يجب أن يجذب شراءًا متجددًا من كل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

ثقتها تنبع من نفس القوى الهيكلية التي حددت هذا الارتفاع: مشتريات البنوك المركزية المستمرة، الطلب المادي القوي، والتوقع بأن أسعار الفائدة المنخفضة ستضخ حياة جديدة في تدفقات الاستثمار. في الربع الثالث وحده، اشترت البنوك المركزية ما يقدر بـ 220 طنًا من الذهب - بزيادة 28 في المائة عن الربع السابق و6 في المائة فوق المتوسط لخمس سنوات. تقوم العديد من السلطات النقدية بإعادة وزن احتياطياتها نحو الذهب بهدوء، حيث يُقال إن البنك المركزي لكوريا الجنوبية يدرس أول إضافة له منذ عام 2013 وتخطط صربيا لمضاعفة احتياطياتها إلى 100 طن بحلول عام 2030.

تحولت تدفقات الاستثمار أيضًا إلى داعمة. بين يوليو وسبتمبر، شهدت الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب عالميًا زيادة في حيازاتها بمقدار 222 طنًا - أسرع وتيرة ربع سنوية منذ سنوات، وفقًا لبيانات من مجلس الذهب العالمي. على الرغم من حدوث بعض السحوبات منذ ذلك الحين، تتوقع مانثي أن تستأنف التدفقات مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في خفض الأسعار.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول إن خفض الفائدة في ديسمبر ليس قرارًا محسومًا، وأقر بالأصوات التي تدعو الاحتياطي الفيدرالي إلى "الانتظار على الأقل دورة" قبل خفض الفائدة أكثر.

توقعات الذهب المتفائلة تجد توافقًا متزايدًا بين المؤسسات المالية الكبرى. توقعت HSBC أن يصل الذهب إلى 5000 دولار للأونصة في عام 2026، مشيرة إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة، وارتفاع الديون الحكومية، وزيادة الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين الخاصين.

يتوقع البنك أن تكون الأسعار المتوسطة حوالي 4600 دولار في عام 2026، مع احتمال ارتفاعها إلى 5000 دولار إذا ضعف الاقتصاد العالمي أو تصاعدت المخاطر السياسية. تشارك بنك أوف أمريكا وجهة نظر مماثلة، حيث تتوقع متوسطًا قدره 4400 دولار وارتفاعًا إلى 5000 دولار في العام المقبل، مدعومًا بزيادة متوقعة بنسبة 14 في المائة في الطلب الاستثماري. ذهبت سوسيتيه جنرال إلى أبعد من ذلك، واصفة 5000 دولار بأنها "أمر لا مفر منه بشكل متزايد" مع تعزيز تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة واستمرار مديري الاحتياطيات في التنويع بعيدًا عن الدولار الأمريكي.

ومع ذلك، ليس كل المحللين مستعدين للإعلان عن أن الارتفاع عاد إلى المسار الصحيح. في مذكرة أرسلت إلى الخليج تايمز، يجادل أليكس كوبتسكيفيتش، كبير المحللين في FxPro، بأن الاتجاه الصعودي للذهب قد انهار تقنيًا. يشير إلى عوائد الخزانة القوية بشكل عنيد، والدولار القوي، والاحتياطي الفيدرالي الذي لا يزال مترددًا في الالتزام بخفض الفائدة في ديسمبر. "محاولات البائعين لدفع السعر إلى ما دون 3900 دولار تقابل باهتمام شراء قوي"، قال، "لكن الارتفاع فقد بوضوح زخمه. قد يحتاج السوق إلى هزة أعمق قبل الموجة الصعودية التالية."

حتى المتشككون يعترفون بأن الجاذبية الهيكلية للذهب لا تزال سليمة. يظهر أداة CME FedWatch حاليًا احتمالًا بنسبة 71 في المائة لخفض الفائدة الشهر المقبل، ويتوقع معظم المتداولين مزيدًا من التيسير خلال النصف الأول من عام 2026. ستدعم معدلات الفائدة الحقيقية المنخفضة الذهب مباشرة، الذي يزدهر عندما تنخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المربحة. مع الضغوط المالية المتزايدة - بما في ذلك المخاوف بشأن تضخم الديون العامة إذا تم فرض سداد التعريفات الأمريكية - يبدو أن البيئة مهيأة لطلب متجدد على الملاذ الآمن.

يجعل تلاقي هذه القوى من الصعب تجاهل الإمكانات طويلة الأجل للذهب. يبدو أن كل تراجع يقابل بشراء قوي، مما يشير إلى أن المستثمرين المؤسسيين والبنوك المركزية على حد سواء يرون أي ضعف كفرصة بدلاً من تحذير. حتى التصحيحات قصيرة الأجل، يلاحظ المحللون، تميل إلى تعزيز مرونة السوق الأوسع.

يصر المحللون على أن الأسعار قد تستمر في التماسك خلال الأسابيع الأخيرة من العام، لكن الأساس لارتفاع جديد يبدو راسخًا. مع استمرار مخاوف التضخم، من المرجح أن يزداد التيسير النقدي، ولا تظهر التوترات العالمية أي علامة على التراجع، فإن أقدم ملاذ آمن في العالم يعيد وضع نفسه كتحوط ضد عدم اليقين في الاقتصاد الحديث، كما يؤكدون.

يرى مراقبو سوق الذهب أن هدوء الذهب قد يكون خادعًا. يجادلون بأن تحت سطحه المستقر، تتشكل تيارات قوية — وإذا ثبتت صحة التوافق بين البنوك مثل HSBC وING وبنك أمريكا، فقد تحمل هذه التيارات المعدن قريبًا إلى مستويات قياسية جديدة. "قد يكون السوق يلتقط أنفاسه، لكن القفزة التالية قد تكون الأكبر حتى الآن"، قال محلل مقيم في دبي.