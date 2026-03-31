الذكاء الاصطناعي يرفع خسائر الاختراقات السيبرانية إلى مستويات قياسية

أشار محللون إلى أن التسليح السريع للذكاء الاصطناعي وسط الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران قد غمر الدفاعات التقليدية للشركات، مما دفع تكاليف الاختراقات، والاضطرابات التشغيلية، وفترات بقاء المهاجمين داخل الأنظمة إلى مستويات تاريخية متطرفة.
لكن الحرب السيبرانية لم تحدث بين عشية وضحاها أو في الشهر الماضي فقط. فقد ارتفعت الاختراقات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 340 بالمائة في الأشهر الستة الماضية، وتسارعت وتيرتها من قبل كل من الجهات الفاعلة الحكومية والمؤسسات الإجرامية عند بدء الحرب الإيرانية في 28 فبراير.
ووفقاً لدراسة جنائية رقمية أجرتها مجموعة "رياد" ومقرها الإمارات: "تمتص المنظمات الكبرى متعددة الجنسيات الآن متوسط خسارة قدره 7.2 مليون دولار لكل اختراق، بزيادة قدرها 48% في غضون 18 شهراً فقط، بينما تظل التسللات المدعومة بالذكاء الاصطناعي قائمة دون اكتشاف لمتوسط قدره 387 يوماً".
وصرح خبير الأمن السيبراني رياد كمال أيوب لصحيفة "خليج تايمز": "نحن نشهد تطوراً في الهجمات كان سيبدو كأنه خيال علمي قبل 24 شهراً. مصادقة الهوية عبر التزييف العميق، ثغرات 'اليوم الصفر' المولدة بالذكاء الاصطناعي، البرمجيات الخبيثة ذاتية التطور التي تتغير في الوقت الفعلي؛ هذه لم تعد تهديدات نظرية، إنها تحدث يومياً، وبصراحة، معظم المنظمات غير مستعدة تماماً".
وأضاف: "لم يؤد الصراع الإيراني فقط إلى إطلاق موجة من الهجمات التي ترعاها الدول، بل حفز التسليح الشامل للذكاء الاصطناعي من قبل الجهات الحكومية والمشاريع الإجرامية التي صممت هجمات سيبرانية لإحداث اضطراب في الأعمال، وفوضى، وتأثير نفسي، ومكاسب مالية".
ووفقاً للدراسات، تجاوزت تكاليف الاختراقات العالمية في عام 2025 مبلغ 52 مليار دولار، مع مؤشرات تشير إلى أن الخسائر قد ترتفع إلى 78 مليار دولار هذا العام، وهو رقم قد يزداد مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط.
فيما يلي ملخص لأبرز الهجمات السيبرانية في الأشهر الستة الماضية:
مارس 2026:
حملة "السيف المظلم" استهدف التسلل المدعوم بالذكاء الاصطناعي بيئات "ويندوز" للمؤسسات وأساطيل أجهزة "iOS" المحمولة، مما يمثل أول هجوم واسع النطاق عابر للمنصات بالذكاء الاصطناعي. استخدمت البرمجية الخبيثة نماذج ذكاء اصطناعي توليدي لصياغة سلاسل اختراق ديناميكية مخصصة لتكوينات الأجهزة وسلوك المستخدم. تم اختراق أكثر من 62,000 نقطة نهاية في أمريكا الشمالية وأوروبا خلال أسابيع، مع خسائر بلغت قيمتها أكثر من مليار دولار.
فبراير 2026:
هجوم البنية التحتية للطاقة بقيمة 847 مليون دولار
في 14 فبراير، شلت عملية سيبرانية منسقة البنية التحتية للطاقة في أوروبا. استخدمت جهات مرتبطة بدول "تزييفاً عميقاً" متطوراً لتقمص شخصيات سلطات رقابية بشكل مقنع، مما أدى لاختراق 47 منشأة في ألمانيا وفرنسا وهولندا. ظلت برمجية "TitanStrike" كامنة لـ 11 يوماً قبل إطلاقها، مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن 14 مليون شخص لمدة تصل إلى 72 ساعة.
يناير 2026:
اختراق قطاع الرعاية الصحية بقيمة 438 مليون دولار
كشفت مجموعة "يونايتد هيلث" عن أكبر اختراق لبيانات الرعاية الصحية، حيث تعرضت بيانات 89 مليون مريض للخطر. بدأ الاختراق في أكتوبر 2025 عبر هجمات حشو بيانات الاعتماد المعززة بالذكاء الاصطناعي، وظل غير مكتشف لمدة 92 يوماً رغم استثمار سنوي في الأمن السيبراني يتجاوز 200 مليون دولار.
ديسمبر 2025:
احتيال عبر صوت "التزييف العميق"
كشف بنك "جي بي مورجان تشيس" عن تداولات غير مصرح بها بقيمة 267 مليون دولار بعد تخطي أنظمة التحقق الهاتفي باستخدام تركيب صوتي متطور للغاية بالذكاء الاصطناعي، حاكى نبرة وأنماط كلام الضحايا بدقة مثالية.
نوفمبر 2025:
سرقة الملكية الفكرية للأدوية
استغلت برمجية "سحب البيانات الدوائية" تعلم الآلة لتحديد البيانات الحساسة واستخراج الأصول الأكثر قيمة تجارياً. عملت بصمت لمدة 127 يوماً، وحدت من استخراج البيانات ليكون خلال ساعات العمل العادية لتجنب الرصد.
يقول محللو الأمن السيبراني مراراً وتكراراً إن "بنى الأمن القديمة قد فشلت فشلاً كارثياً". وعلق أيوب: "يجب على قادة الشركات الاستيقاظ على حقيقة وحشية: البنية الأمنية التي حمتك قبل 18 شهراً أصبحت الآن عتيقة تماماً". وأكد أن الرسالة واضحة: يجب فوراً تطبيق هندسة "الثقة الصفرية"، والتحليلات السلوكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتحقق المستمر من الهوية، مشيراً إلى أنه في عصر الذكاء الاصطناعي، الاختراق الكارثي ليس سؤالاً بـ "إذا"، بل "متى".