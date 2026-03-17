الذكاء الاصطناعي يحول"الاحتيال" إلى ماكينة جريمة عالمية

يدفع الذكاء الاصطناعي ومراكز الاحتيال العالمية والشبكات الإجرامية إلى تصاعد الاحتيال المالي في جميع أنحاء العالم، مع تكتيكات جديدة تجعل عمليات الاحتيال أسرع وأكثر ربحية وأصعب في الكشف عنها، وفقًا لتقرير جديد صادر عن الإنتربول.

يحذر تقييم الإنتربول العالمي لتهديدات الاحتيال المالي لعام 2026، الذي أُطلق في 16 مارس، من أن الاحتيال أصبح أحد أسرع أشكال الجريمة العابرة للحدود نموًا ويرتبط بشكل متزايد بالجرائم الإلكترونية والاتجار بالبشر والشبكات الإجرامية المنظمة.

أحد النتائج الرئيسية للتقرير’ هو الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في مخططات الاحتيال. قال الإنتربول إن الاحتيال المعزز بالذكاء الاصطناعي أكثر ربحية بـ 4.5 مرة من الطرق التقليدية، مع أنظمة “الذكاء الاصطناعي الفاعلة” القادرة على التخطيط والتنفيذ المستقل لحملات احتيال كاملة، من الاستطلاع إلى طلبات الفدية.

يسلط التقرير الضوء أيضًا على الاستخدام المتزايد للابتزاز الجنسي، والذي يتم دمجه بشكل متزايد في عمليات الاحتيال مثل الاحتيال الرومانسي والاستثماري، وغالبًا ما يستخدم نصوصًا ومحتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

تتعاون الشبكات الإجرامية أيضًا بشكل أوثق مع مجموعات غسيل الأموال المتخصصة وتتبادل التكنولوجيا لتوسيع نطاق العمليات عالميًا.