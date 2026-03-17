الذكاء الاصطناعي يحول"الاحتيال" إلى ماكينة جريمة عالمية

يدفع الذكاء الاصطناعي ومراكز الاحتيال العالمية والشبكات الإجرامية إلى تصاعد الاحتيال المالي في جميع أنحاء العالم، مع تكتيكات جديدة تجعل عمليات الاحتيال أسرع وأكثر ربحية وأصعب في الكشف عنها، وفقًا لتقرير جديد صادر عن الإنتربول.
يحذر تقييم الإنتربول العالمي لتهديدات الاحتيال المالي لعام 2026، الذي أُطلق في 16 مارس، من أن الاحتيال أصبح أحد أسرع أشكال الجريمة العابرة للحدود نموًا ويرتبط بشكل متزايد بالجرائم الإلكترونية والاتجار بالبشر والشبكات الإجرامية المنظمة.
أحد النتائج الرئيسية للتقرير’ هو الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في مخططات الاحتيال. قال الإنتربول إن الاحتيال المعزز بالذكاء الاصطناعي أكثر ربحية بـ 4.5 مرة من الطرق التقليدية، مع أنظمة “الذكاء الاصطناعي الفاعلة” القادرة على التخطيط والتنفيذ المستقل لحملات احتيال كاملة، من الاستطلاع إلى طلبات الفدية.
يسلط التقرير الضوء أيضًا على الاستخدام المتزايد للابتزاز الجنسي، والذي يتم دمجه بشكل متزايد في عمليات الاحتيال مثل الاحتيال الرومانسي والاستثماري، وغالبًا ما يستخدم نصوصًا ومحتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.
تتعاون الشبكات الإجرامية أيضًا بشكل أوثق مع مجموعات غسيل الأموال المتخصصة وتتبادل التكنولوجيا لتوسيع نطاق العمليات عالميًا.
بعد أن كانت مراكز الاحتيال تتركز في مناطق محددة، تم تحديدها الآن في جميع أنحاء العالم، وتشمل مئات الآلاف من الأفراد، وكثير منهم يتم الاتجار بهم وإجبارهم على تنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت.
كما وجد التقييم أن الجماعات الإرهابية في أجزاء من إفريقيا تستخدم مخططات الاحتيال، وخاصة عمليات الاحتيال القائمة على العملات المشفرة، كمصدر للتمويل.
على الرغم من التهديد المتزايد، قال الإنتربول إن التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون يتحسن.
منذ عام 2024، ارتفع عدد إشعارات الإنتربول والتعميمات المتعلقة بالاحتيال بنسبة 54 بالمائة. وخلال الفترة نفسها، دعم الإنتربول الدول الأعضاء في أكثر من 1500 قضية احتيال عابرة للحدود تتضمن أصولًا مفقودة بقيمة 1.1 مليار دولار.
“بفضل الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية منخفضة التكلفة وزيادة التعاون الإجرامي العالمي، نشهد تصنيع الاحتيال،” قال الأمين العام للإنتربول فالديسي أوركيثا.
“من الأهمية بمكان أن نتذكر أن تكلفة الجريمة المالية ليست مجرد أموال، بل هي مدخرات حياة الناس، وكرامتهم، وفي أسوأ الأحوال، حياتهم.”
لمواجهة المشكلة المتنامية، أعلنت الإنتربول عن إطلاق عملية عاصفة الظل (Operation Shadow Storm)، وهي قوة عمل دولية جديدة ممولة من وزارة الداخلية البريطانية (UK Home Office) تهدف إلى استهداف مراكز الاحتيال والشبكات المالية التي تقف وراءها.
ستستخدم قوة العمل أدوات مصممة لتجميد المعاملات الاحتيالية، بينما تحقق أيضًا في الروابط بين الاحتيال والجرائم الإلكترونية والاتجار بالبشر.
يصدر الإنتربول أيضًا إرشادات جديدة بشأن إنشاء مراكز وطنية لمكافحة الاحتيال لمساعدة البلدان على اكتشاف شبكات الاحتيال وتعطيلها وتفكيكها.
صدر التقرير في القمة العالمية لمكافحة الاحتيال (Global Fraud Summit)، التي نظمها الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (United Nations Office on Drugs and Crime) بشكل مشترك.
جمع الحدث أكثر من 1,300 مشارك، بما في ذلك مسؤولون حكوميون، ووكالات إنفاذ القانون، وشركات تكنولوجيا، ومنظمات مجتمع مدني.