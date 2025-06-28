"الدولية للطاقة": مستويات الإشعاع في الخليج طبيعية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مستويات الإشعاع في منطقة الخليج ظلت طبيعية بعد الصراع الذي استمر 12 يوما بين إسرائيل وإيران.
ومع ذلك، أوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي في بيان نشر اليوم الخميس، أن الحرب الجوية بين البلدين ألحقت أضرارا بالغة بالعديد من المنشآت النووية في إيران.
وتعرضت العديد من المواقع النووية الإيرانية مثل بوشهر وفوردو لضربات إسرائيلية وأمريكية خلال الصراع الذي انتهى بإعلان مفاجئ عن وقف إطلاق النار من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.
صرح غروسي بأن شبكةً تضم 48 دولةً كانت سترصد أي تسرب إشعاعي كبير من أي مفاعل نووي معطوب. وأضاف أن البيانات الإقليمية تُبلّغ بانتظام إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال النظام الدولي لرصد الإشعاع (IRMIS).
وأضاف جوسي: "من منظور السلامة النووية، فإن محطة بوشهر للطاقة النووية ومفاعل طهران للأبحاث يمثلان مصدر قلقنا الرئيسي، لأن أي ضربة تؤثر على تلك المرافق - بما في ذلك خطوط الكهرباء خارج الموقع - كان من الممكن أن تتسبب في وقوع حادث إشعاعي مع عواقب محتملة في إيران وكذلك خارج حدودها في حالة محطة بوشهر".
وقال إن هذا لم يحدث، وبالتالي "تم تجنب أسوأ سيناريو للسلامة النووية".
وأكد مجددا أن المنشآت النووية لا ينبغي أن تتعرض للهجوم أبدا، مشيرا إلى ضرورة استمرار مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أنشطة التحقق في إيران.
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الجمعة إن مشروع قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصبح الآن "ملزما" بعد أن أقره المشرعون ووافقت عليه هيئة التدقيق العليا.