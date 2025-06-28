"الدولية للطاقة": مستويات الإشعاع في الخليج طبيعية

وأضاف جوسي: "من منظور السلامة النووية، فإن محطة بوشهر للطاقة النووية ومفاعل طهران للأبحاث يمثلان مصدر قلقنا الرئيسي، لأن أي ضربة تؤثر على تلك المرافق - بما في ذلك خطوط الكهرباء خارج الموقع - كان من الممكن أن تتسبب في وقوع حادث إشعاعي مع عواقب محتملة في إيران وكذلك خارج حدودها في حالة محطة بوشهر".