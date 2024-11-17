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الدنماركية "فيكتوريا كير ثيلفيج"ملكة جمال الكون 2024
ركزت الإجابة الفائزة لحامل اللقب على استخدام نقاط القوة لدى كل فرد
فازت الدنماركية "فيكتوريا كير ثيلفيج" بلقب ملكة جمال الكون 2024. وكان جواب حاملة اللقب الفائز: "بغض النظر عن المكان الذي أتيت منه، وبغض النظر عن ماضيك، يمكنك دائماً اختيار تحويله إلى نقاط قوتك".
ومع اقتراب المسابقة من نهايتها، تم الإعلان عن الفائزات بالمركز الثاني. وكانت الفائزة بالمركز الأول "تشيديما أديتشينا" من نيجيريا، والوصيفة الثانية "ماريا فرناندا بلتران" من المكسيك، بينما كانت الفائزتان بالمركز الثالث والرابع "سوتشاتا تشوانجسري" من تايلاند و"إيليانا ماركيز" من فنزويلا على التوالي.