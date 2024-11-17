الدنماركية "فيكتوريا كير ثيلفيج"ملكة جمال الكون 2024

ومع اقتراب المسابقة من نهايتها، تم الإعلان عن الفائزات بالمركز الثاني. وكانت الفائزة بالمركز الأول "تشيديما أديتشينا" من نيجيريا، والوصيفة الثانية "ماريا فرناندا بلتران" من المكسيك، بينما كانت الفائزتان بالمركز الثالث والرابع "سوتشاتا تشوانجسري" من تايلاند و"إيليانا ماركيز" من فنزويلا على التوالي.