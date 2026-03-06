الدفاع السعودية تعلن اعتراض مسيّرات وصواريخ في منطقة الرياض

أعلنت المملكة العربية السعودية عن اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيّرة شرق منطقة الرياض، بالإضافة إلى ثلاثة صواريخ أُطلقت باتجاه قاعدة جوية صباح يوم الجمعة. وأعقب ذلك اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أخرى شمال شرق الرياض.
نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، اللواء الركن تركي المالكي، قوله إنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية بالرياض.
كما أفاد المتحدث بأنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أخرى شرق محافظة الخرج يوم 6 مارس، بالإضافة إلى اعتراض وتدمير صاروخ كروز في المنطقة ذاتها.
توجيهات السفارات: أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة "فرانس برس" بأنه طُلب من موظفي بعض السفارات الغربية في الرياض البقاء في أماكنهم (الاحتماء في الموقع)، وذلك في أعقاب هجوم استهدف مجمع السفارة الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع.
الهجوم على السفارة الأمريكية: تعرضت السفارة الأمريكية في السعودية لهجوم بطائرتين مسيّرتين يوم الثلاثاء 3 مارس. وأدى الهجوم الذي استهدف مقر السفارة الواقع في الرياض إلى اندلاع حريق محدود ووقوع أضرار مادية طفيفة في المبنى.