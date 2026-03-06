الدفاع السعودية تعلن اعتراض مسيّرات وصواريخ في منطقة الرياض

توجيهات السفارات: أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة "فرانس برس" بأنه طُلب من موظفي بعض السفارات الغربية في الرياض البقاء في أماكنهم (الاحتماء في الموقع)، وذلك في أعقاب هجوم استهدف مجمع السفارة الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع.