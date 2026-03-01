الدفاع الجوي الكويتي يعترض 97 صاروخاً باليستياً و283 طائرة مسيرة إيرانية

أعلنت قيادة الأركان العامة للجيش عبر منصة "إكس" أن قوات الدفاع الجوي الكويتي قامت، منذ بدء العدوان الإيراني يوم السبت، بالتصدي لتدمير عدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة كانت متجهة نحو الدولة الخليجية.