الدفاع الجوي الكويتي يعترض 97 صاروخاً باليستياً و283 طائرة مسيرة إيرانية

أعلنت قيادة الأركان العامة للجيش عبر منصة "إكس" أن قوات الدفاع الجوي الكويتي قامت، منذ بدء العدوان الإيراني يوم السبت، بالتصدي لتدمير عدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة كانت متجهة نحو الدولة الخليجية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العقيد سعود عبد العزيز العتيبي، أنه تم رصد واعتراض ما مجموعه 97 صاروخاً باليستياً إيرانياً و283 طائرة مسيرة أُطلقت باتجاه الكويت، وذلك وفقاً لقواعد الاشتباك المعمول بها.
وأشار المتحدث إلى أن عمليات اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة أدت إلى تساقط شظايا وحطام على بعض المنشآت في مناطق متفرقة، مما أسفر عن أضرار مادية طفيفة.
وذكرت وزارة الدفاع الكويتية أن الأهداف تم رصدها واعتراضها ضمن المنطقة العملياتية جنوب البلاد، وذلك في إطار تدابير الجاهزية الكاملة لحماية الأجواء، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بشرية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المتحدث تأكيده على أن القوات المسلحة مستمرة في أداء مهامها والتعامل مع أي تطورات محتملة لضمان أمن واستقرار البلاد.
كما حثت رئاسة الأركان العامة للجيش المواطنين والمقيمين على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة.