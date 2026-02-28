الداخلية البحرينية تعلن التعامل مع أضرار في ثلاثة مبانٍ إثر هجمات بمسيرات

صرحت وزارة الداخلية البحرينية بأنها تتعامل مع أضرار لحقت بثلاثة مبانٍ في المنامة والمحرق، وذلك في أعقاب هجمات بطائرات مسيرة وسقوط حطام لصاروخ تم اعتراضه.
تعد البحرين واحدة من دول الخليج التي تعرضت لضربات صاروخية إيرانية، حيث استهدفت طهران الأصول الأمريكية في أنحاء المنطقة رداً على هجوم مشترك شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.
ووفقاً للسلطات البحرينية، فقد تم إخلاء أحد المباني كإجراء احترازي، كما تمت السيطرة على حريق نشب في الموقع. وقالت السلطات إنه تم علاج حالة واحدة بسيطة تعاني من استنشاق الدخان في موقع الحادث.
وفي الموقع الثاني، لا تزال عمليات مكافحة الحرائق والعمليات الأمنية مستمرة، بينما يجري تقييم لتحديد حجم الأضرار المادية التي لحقت بمبنى ثالث نتيجة سقوط الحطام.
وصرح المسؤولون بأن السلامة العامة تظل على رأس الأولويات، وحثوا السكان على التزام الهدوء والاعتماد فقط على التحديثات الرسمية، مشيرين إلى أنه سيتم مشاركة المزيد من المعلومات فور توفرها.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد مركز الاتصال الوطني أن الهجمات استهدفت مواقع ومنشآت داخل حدود مملكة البحرين. وعلى الفور، باشرت السلطات الأمنية والعسكرية تنفيذ خطط الاستجابة للطوارئ واتخاذ الإجراءات الميدانية اللازمة.
وأكد مركز الاتصال الوطني أن مملكة البحرين تحتفظ بحقها الكامل في الرد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها الوطني وصون سيادتها، وذلك بالتنسيق مع حلفائها وشركائها.