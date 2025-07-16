" الخطوط القطرية" تستأنف رحلاتها إلى حلب 10 أغسطس

يمكن لأعضاء نادي امتياز الخطوط الجوية القطرية جعل رحلاتهم أكثر مكافأةً من خلال جمع نقاط Avios على رحلاتهم، بالإضافة إلى التسوق وتناول الطعام في السوق الحرة القطرية بمطار حمد الدولي. يمكن للأعضاء إنفاق نقاط Avios على مكافآت السفر وأسلوب الحياة التي يختارونها، بما في ذلك المزايدة على تجارب لا تُشترى بالمال مع مجموعة نادي الامتياز.