" الخطوط القطرية" تستأنف رحلاتها إلى حلب 10 أغسطس

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم عن استئناف رحلاتها الأسبوعية الثلاث إلى حلب، سوريا اعتبارًا من 10 أغسطس. وسيتم زيادة عدد الرحلات إلى أربع رحلات أسبوعية اعتبارًا من 1 سبتمبر.
بدأت عمليات الخطوط الجوية القطرية إلى المدينة لأول مرة في عام 2011. واستأنفت الشركة رحلاتها إلى دمشق في أوائل عام 2025، مما يجعل حلب الوجهة السورية الثانية التي تتصل بشبكة الخطوط الجوية العالمية.
رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى حلب
ابتداءً من 10 أغسطس، ستستأنف شركة الطيران ثلاث رحلات أسبوعية إلى حلب.
المغادرة كل يوم اثنين وأربعاء وأحد:
الدوحة (DOH) إلى حلب (ALP) - الرحلة رقم QR414: المغادرة 8.30 صباحًا، الوصول 11.40 صباحًا
حلب (ALP) إلى الدوحة (DOH) - الرحلة رقم QR415: المغادرة الساعة 1:55 مساءً، الوصول الساعة 5 مساءً
اعتبارًا من الأول من سبتمبر، ستزيد شركة الطيران عدد رحلاتها إلى حلب إلى أربع رحلات أسبوعية.
المغادرة كل يوم اثنين وأربعاء وخميس وأحد:
الدوحة (DOH) إلى حلب (ALP) - الرحلة رقم QR414: المغادرة 8.30 صباحًا، الوصول 11.40 صباحًا
حلب (ALP) إلى الدوحة (DOH) - الرحلة رقم QR415: المغادرة الساعة 1:55 مساءً، الوصول الساعة 5 مساءً
ستنضم حلب إلى شبكة الخطوط الجوية القطرية الواسعة التي تضم أكثر من 170 وجهة عالمية. ويمثل استئناف الرحلات التزام الشركة بتعزيز الربط في المنطقة والعالم عبر مقر عملياتها الحائز على جوائز، مطار حمد الدولي عالمي المستوى في الدوحة، قطر.
يمكن لأعضاء نادي امتياز الخطوط الجوية القطرية جعل رحلاتهم أكثر مكافأةً من خلال جمع نقاط Avios على رحلاتهم، بالإضافة إلى التسوق وتناول الطعام في السوق الحرة القطرية بمطار حمد الدولي. يمكن للأعضاء إنفاق نقاط Avios على مكافآت السفر وأسلوب الحياة التي يختارونها، بما في ذلك المزايدة على تجارب لا تُشترى بالمال مع مجموعة نادي الامتياز.
تُعدّ الخطوط الجوية القطرية معيارًا للتميز في قطاع الطيران، وتحافظ على ريادتها في مجال الربط العالمي، وتُسيّر رحلاتها إلى أكثر من 170 وجهة حول العالم. يُمكنكم الحجز عبر الموقع الإلكتروني qatarairways.com أو عبر تطبيق الشركة للهواتف المحمولة.