الخطوط الجوية الباكستانية تنقل مسافراً إلى السعودية دون جواز سفر

في حادثة غريبة من نوعها، تم نقل رجل إلى جدة بدلاً من كراتشي بعد صعوده على متن رحلة من لاهور، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

كان الراكب، مالك شاهزين أحمد، مسافرًا على متن طائرة خاصة تابعة لشركة طيران سيال في 8 يوليو/تموز، عندما وقعت الحادثة. وأفاد بأنه لم يكن يحمل جواز سفر أو تأشيرة سفر دولية، مما تسبب له في مزيد من المعاناة في وجهته، حيث احتُجز ورُحِّل.

ادّعى شاهزين أنه رغم إظهاره تذكرته لمضيفة الطيران، سُمح له بالصعود على متن الطائرة دون إبلاغه بالخطأ. وعندما أدرك أنه على متن الطائرة الخطأ، كان الأوان قد فات.

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قدّم الراكب شكوى ضد شركة الطيران، التي رفضت تغطية تكاليف رحلة العودة إلى لاهور. وزعم أيضًا أن الشركة أبلغته بأن نقله إلى كراتشي سيستغرق يومين أو ثلاثة أيام، وذلك عندما استجوب طاقم الطائرة في منتصف الرحلة.

وقال إن الطاقم أصيب بالذعر عندما سألهم وألقوا عليه اللوم في الخطأ.

وحث شاهزين في إشعاره القانوني شركة الطيران على تغطية نفقات الرحلات الإضافية والرد على القضية.

تُجري هيئة مطارات باكستان تحقيقًا في الأمر حاليًا، وأفادت إدارة مطار لاهور بأنها تُحمّل شركة الطيران المسؤولية، وأن الحادث وقع نتيجة "إهمالها وتهاونها". وصرح مدير الهيئة بأنه تم تقديم طلب اتخاذ إجراء ضد شركة الطيران.