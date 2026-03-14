الحرس الوطني الكويتي يدمر بقايا طائرة مسيرة داخل خزان وقود

أعلنت قيادة الحرس الوطني أن وحدة إزالة المتفجرات التابعة لكتيبة الهندسة الكويتية’ نجحت في استخراج أجزاء من رأس حربي لطائرة مسيرة وتدميرها باستخدام الطرق الفنية المعتمدة بعد سقوط الجهاز في خزان وقود.
قال العميد الدكتور جدعان فاضل جدعان، المتحدث الرسمي، إن الفريق استجاب فوراً عند تلقيه بلاغ الحادث.
كشف فحص فني أن الرأس الحربي للطائرة المسيرة’ سقط داخل الخزان دون أن ينفجر، وهو وضع شكل تحدياً فنياً بسبب طبيعة الموقع واحتوائه على مواد بترولية وأبخرة كيميائية.
استغرقت العملية سبعة أيام متواصلة، تم خلالها تفريغ الخزان بالكامل وتطبيق جميع الإجراءات الفنية اللازمة لسلامة الفريق.
في مقطع فيديو أصدرته قيادة الحرس الوطني الكويتي’، شارك الفريق نجاح العملية وتأملوا في ما تعنيه لهم.
أكد المقدم فهد شريد مطلق على الدقة المطلوبة في العملية، مشيراً إلى أن أي خطأ كان يمكن أن يكون مكلفاً وخطراً للغاية، وأن الفريق اتبع البروتوكولات الفنية بدقة للالتزام بأعلى مستويات السلامة.
سلط الرائد داري رشيد سعد الضوء على قدرة الفريق’ على التعامل مع التهديدات غير المتوقعة وغير التقليدية، مؤكداً على أهمية الاستعداد التام.
وأضاف أحمد حمود حاجي أن الخبرة القوية للفريق’ كانت حاسمة في جعل هذه العملية الصعبة آمنة وناجحة.
كما حث ضابط صف الجمهور على إعطاء الأولوية للسلامة والإبلاغ عن أي أجسام مشبوهة للمساعدة في حماية المجتمع.
أكد الحرس الوطني أن نجاح هذه المهمة يعكس المستوى العالي من الجاهزية والكفاءة والتنسيق لكتيبة الهندسة في التعامل مع المواقف المعقدة والخطيرة، بالتعاون مع السلطات العسكرية والأمنية المعنية، مما يعزز في النهاية السلامة العامة ويحمي الأرواح والممتلكات.
